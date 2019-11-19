Международный мужской день отмечают 19 ноября. Что это за праздник – читайте на Фактах ICTV.

Международный мужской день впервые начали праздновать в 1999 году в островном государстве Тринадид и Тобаго.

Отмечать его начали после предложения доктора Джероме Тилуксингха. Этим днем ​​он хотел подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

19 ноября для празднования Международного мужского дня выбрали не случайно. Ведь это был День рождения отца доктора, который был для него достойным примером для подражания.

С тех пор при поддержке ООН и ЮНЕСКО праздник стал популярным во многих странах мира. Сегодня его отмечают в более чем 60 государствах, в частности в Украине.

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Сегодня цель празднования Дня мужчин несколько отличается. Она заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к мужским проблемам, гендерной дискриминации и неравенстве полов, а также сохранить здоровье мальчиков и мужчин.

Ежегодно мероприятия, которые проводятся в рамках праздника, посвященные различным актуальным темам. Так в прошлые годы это были, например, мужское здоровье, роль мужчин в семье и обществе.

Темой Международного мужского дня 2019 является разница для мужчин и мальчиков.

Международный день мужчин: цель праздника

Чтобы порадовать своих мужчин в этот день и поздравить с праздником, Факты ICTV собрали лучшие идеи подарков.