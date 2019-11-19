Международный день мужчин отмечается 19 ноября. Факты ICTV подготовили поздравления в стихах и картинках.
* * *
Мой любимый, с Днем мужчин!
Ты у меня такой один:
Ловкий, сильный, быстрый, смелый,
Умный, мудрый и умелый,
Скромный, ласковый, спокойный,
Самый лучший и достойный!
Вот за что тебя люблю,
И судьбу благодарю!
* * *
В Международный день мужчин
Желаю, чтоб тебе, любимый,
Для грусти не нашлось причин,
И был ты Господом хранимый,
Я благодарна ноябрю
За обретенный этот праздник
И говорю тебе – Люблю!
И счастлива – Ты мой избранник!
* * *
Пришла пора нам отмечать
Международный день Мужчин.
Отец, муж, сын и брат, и зять –
Ролей так много – он один!
И пол мужской – не просто звук,
Не пропадет сей дар вовек,
Защитник, муж, отец и друг –
Так назван сильный человек!
***
Самых умных, самых стильных, самых классных,
Полных творческой энергии и сил,
Пусть ворчливых, но по-своему прекрасных,
Поздравляем мы сегодня всех мужчин.
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