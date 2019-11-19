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Международный мужской день: СМС-поздравления

Международный мужской день приходится на 19 ноября. Лучшие СМС-поздравления с днем мужчины читайте на сайте Факты ICTV.

Международный мужской день: СМС-поздравления

19 ноября отмечается Международный мужской день. Сегодня внимание акцентируется на важной и положительной роли мужчин в семье и обществе и освещении проблем мужчин

СМС-поздравления с днем мужчины

Вы наши надежные стены,
Вы наши крепкие руки.
Мужчины, для нас вы бесценны,
Мы счастливы каждой минутке.

Всегда будьте неповторимы,
Уверены, всеми любимы,
Сильны и слегка креативны.
Мы вас поздравляем, мужчины.

***

Сильный, смелый и могучий,
Просто добрый — без причин,
Будь во всём ты самым лучшим —
Со Всемирным днём мужчин!

Благоденствия желаю,
Счастья, мира и побед,
Пусть дела все процветают,
Чтоб удачей был согрет!

***

С днем мужчин вас, сильный пол!
Счастье каждый чтоб нашел
И удачливее стал,
Жизнь любить не перестал.
Новых встреч, побед, идей
И хороших новостей.

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***

Самый нежный, самый страстный,
И беспомощный, и властный,
И желанный, и чужой,
Осторожный и лихой.

Ты расчетливый и щедрый,
Может быть, немножко вредный.
Мой мужчина! Мой герой!
С праздником, мой дорогой!

***

Сегодня День всемирный
У всех-всех-всех мужчин!
Ты — яркий, креативный,
И ты такой один,

Таким и оставайся,
Счастливым очень будь,
И в жизни постарайся
Свой верный выбрать путь!

***

Нашим смелым и любимым,
Замечательным мужчинам,
Пожелаем крепких сил,
И успех чтоб вас любил!

Чтоб преград в пути не стало,
И купюр на все хватало,
Чтоб вас дамы обожали
И заботой окружали!

Международный день мужчин: цель праздника

Напомним, поздний сон влияет на качество и количество сперматозоидов у мужчин и снижает их шансы на отцовство.

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