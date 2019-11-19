Международный мужской день приходится на 19 ноября. Лучшие СМС-поздравления с днем мужчины читайте на сайте Факты ICTV.

19 ноября отмечается Международный мужской день. Сегодня внимание акцентируется на важной и положительной роли мужчин в семье и обществе и освещении проблем мужчин

СМС-поздравления с днем мужчины

Вы наши надежные стены,

Вы наши крепкие руки.

Мужчины, для нас вы бесценны,

Мы счастливы каждой минутке.

Всегда будьте неповторимы,

Уверены, всеми любимы,

Сильны и слегка креативны.

Мы вас поздравляем, мужчины.

***

Сильный, смелый и могучий,

Просто добрый — без причин,

Будь во всём ты самым лучшим —

Со Всемирным днём мужчин!

Благоденствия желаю,

Счастья, мира и побед,

Пусть дела все процветают,

Чтоб удачей был согрет!

***

С днем мужчин вас, сильный пол!

Счастье каждый чтоб нашел

И удачливее стал,

Жизнь любить не перестал.

Новых встреч, побед, идей

И хороших новостей.

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***

Самый нежный, самый страстный,

И беспомощный, и властный,

И желанный, и чужой,

Осторожный и лихой.

Ты расчетливый и щедрый,

Может быть, немножко вредный.

Мой мужчина! Мой герой!

С праздником, мой дорогой!

***

Сегодня День всемирный

У всех-всех-всех мужчин!

Ты — яркий, креативный,

И ты такой один,

Таким и оставайся,

Счастливым очень будь,

И в жизни постарайся

Свой верный выбрать путь!

***

Нашим смелым и любимым,

Замечательным мужчинам,

Пожелаем крепких сил,

И успех чтоб вас любил!

Чтоб преград в пути не стало,

И купюр на все хватало,

Чтоб вас дамы обожали

И заботой окружали!

Международный день мужчин: цель праздника

Напомним, поздний сон влияет на качество и количество сперматозоидов у мужчин и снижает их шансы на отцовство.