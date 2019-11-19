Музей Прадо в Мадриде является одной из крупнейших и значимых гелерей европейского изобразительного искусства. 7 интересных фактов о музее Прадо – читайте в материале Фактов ICTV.

Музей Прадо был основан 19 ноября 1819 года. Он является очень популярным среди туристов и входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира.

В коллекции музея хранятся работы Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко, Рафаэля, Караваджо и Джентилески.

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Также здесь есть творения художников венецианской школы — Тициана, Тинторетто, Веронезе и Бассано.

Факты ICTV собрали семь интересных фактов о музее Прадо.

Самый старый экспонат

Бюст царя Лагаша (2124-2119 годы до нашей эры), выполненный из диорита является самым древним экспонатом Прадо.

Пабло Пикассо был директором музея

19 сентября 1936 года президент Испании Мануэль Асаньи назначил Пабло Пикассо директором музея Прадо. Художник принял этот пост, но так и не вступил в должность.

Иногда он представлял музей в качестве его директора, сопровождая выставки ссыльных художников в Париже.

Дама из Эльче принадлежит музею

Дама из Эльче является самым значительным памятником иберийского искусства и выставляется в Национальном археологическом музее, но на самом деле принадлежит Прадо.

Бюст оценивается в €15 млн.

Ограбления в Прадо

Самое известное ограбление музея было совершено 20 сентября 1918 года. Тогда пропало несколько предметов из Сокровищ Дофина – 18 экспонатов.

В 1961 году также была попытка ограбления, но вор упал с крыши и погиб. В его кармане нашли записку с условиями возвращения картин.

Эвакуация

Во время Гражданской войны в ноябре 1936 года экспонаты музея Прадо были направлены в разные города, в том числе Валенсию, Каталонию и Женеву.

Рождение комика

7 мая 1922 года в музее родился Игнасио Фернандес Санчес, более известный как Тони Леблан.

Его отец работал сторожем музея и жил вместе с женой в маленькой квартирке, расположенной в здании галереи.

Киносеансы

В музее Прадо можно посмотреть кино. Здесь показывают фильмы, которые посвящены эпохам или художникам, чьи выставки проходят в музее.

Напомним, 19 ноября исполняется 200 лет со дня основания музея Прадо в Мадриде. По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображена стена музея с картинами.