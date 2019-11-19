Если у вас есть несколько лишних килограммов, но нет мотивации похудеть к Новому году, тогда этот материал именно для вас. Пять причин, почему стоит похудеть к новогодним праздникам, читайте в материале Фактов ICTV.

Похудеть к Новому году – это одна из целей, которую перед собой ставят мужчины и женщины, но потом кто-то теряет мотивацию, а кто-то ищет оправдания, и эта идея падает в долгий ящик наших планов.

Но никогда не поздно вернуть себе такую мотивацию, чтобы взять себя в руки и довести до конца задуманное.

Приводим пять причин, почему стоит похудеть к Новому году.

Польза для вашего здоровья

Одна из важнейших причин, чтобы похудеть – это полезно для вашего здоровья. Как всем нам известно, ожирение или избыточный вес могут иметь очень серьезные последствия для организма, вызывать различные болезни – от сердечно-сосудистых до диабета.

В добром здравии встретить Новый год – это хорошее начало перемен в вашей жизни.

Читайте: Новый год 2020: куда поехать встречать в Европе

Повышение самооценки

Похудев, человек чувствует себя увереннее и комфортнее. Потеря веса также может иметь очень положительное влияние на ваше настроение.

Внешний вид не определяет вашу жизнь, однако здоровый вес, вероятно, заставит вас чувствовать себя лучше как физически, так и морально.

Достижение целей

Тот факт, что вы поставили себе цель похудеть и достигли ее, даст вам умение четко определять цели и разрабатывать действенный план их достижения. Потеря веса является объективной целью для многих людей.

Достигнув этого, возникает чувство выполненного долга, поскольку потеря веса требует строгой дисциплины и больших усилий.

Читайте: Европа или заснеженные Карпаты: где встретить Новый год 2020

Уменьшение тревожности

Потеря веса уменьшает уровень стресса. Когда вы занимаетесь физическими упражнениями, тело высвобождает эндорфины и производит вещества, которые заставляют вас чувствовать себя лучше.

Тренировка – это хороший способ высвободить негативные эмоции и отдохнуть морально, особенно в конце года.

Большой выбор одежды

Здоровый вес тела позволяет расширить выбор одежды, которую вы можете приобрести. До Нового года остается все меньше времени, поэтому стоит уже начать искать вечернеий наряд.

Возможно, вы уже примерили платье, которое вам по вкусу, но размер вам не подходит. Это не проблема! Почему бы не заняться своим телом, чтобы роскошно выглядеть в новогоднюю ночь и в дальнейшем в новом году вашей жизни?

Не стоит забывать, что основная причина для похудения – это оставаться здоровыми.

Здоровье – это, без преувеличения, самое главное, поэтому не изнуряйте свой организм бессмысленным голоданием, а лучше добавьте в свой распорядок недели несколько тренировок.

Напомним, Факты ICTV подготовили для вас идеи образов, а также советы, как одеться на Новый год, чтобы символ года Крыса весь год приносил вам удачу.