Поздравления с Международным мужским днем подготовили Факты ICTV, чтобы вы могли сказать несколько слов своим мужчинам.

Международный мужской день ежегодно отмечается 19 ноября. В этот день женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, родителей и друзей.

Во многих странах проводятся тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия.

Поздравить мужчин с праздником можно как оригинальным подарком, так и сказав несколько приятных слов.

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День мужчин международный –

Это праздник всенародный

Чтоб любить, ценить, ласкать,

Целовать и обнимать,

Без намеков и причин

Женщинам своих мужчин!

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В Международный день мужчин

Желаю, чтоб тебе, любимый,

Для грусти не нашлось причин,

И был ты Господом хранимый,

Я благодарна ноябрю

За обретенный этот праздник

И говорю тебе – люблю!

И счастлива – ты мой избранник!

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Мой любимый, с Днем мужчин!

Ты у меня такой один:

Ловкий, сильный, быстрый, смелый,

Умный, мудрый и умелый,

Скромный, ласковый, спокойный,

Самый лучший и достойный!

Вот за что тебя люблю,

И судьбу благодарю!

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В этот праздник – Международный день мужчин хочу пожелать мужского счастья и здоровья, стабильности в жизни и постоянной удачи, крепкой любви и счастливых мгновений. Пусть рядом будет поддержка, тепло и понимание близких людей, пусть мужчину красят добрые и славные поступки!

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Искренне поздравляю с Международным днем мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.

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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

Международный день мужчин: цель праздника

Какие еще праздники отмечают в ноябре, можно посмотреть в календаре праздников.