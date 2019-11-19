Поздравления с Международным мужским днем подготовили Факты ICTV, чтобы вы могли сказать несколько слов своим мужчинам.
Международный мужской день ежегодно отмечается 19 ноября. В этот день женщины поздравляют своих вторых половинок, братьев, родителей и друзей.
Во многих странах проводятся тематические семинары, лекции и торжественные мероприятия.
Поздравить мужчин с праздником можно как оригинальным подарком, так и сказав несколько приятных слов.
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День мужчин международный –
Это праздник всенародный
Чтоб любить, ценить, ласкать,
Целовать и обнимать,
Без намеков и причин
Женщинам своих мужчин!
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В Международный день мужчин
Желаю, чтоб тебе, любимый,
Для грусти не нашлось причин,
И был ты Господом хранимый,
Я благодарна ноябрю
За обретенный этот праздник
И говорю тебе – люблю!
И счастлива – ты мой избранник!
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Мой любимый, с Днем мужчин!
Ты у меня такой один:
Ловкий, сильный, быстрый, смелый,
Умный, мудрый и умелый,
Скромный, ласковый, спокойный,
Самый лучший и достойный!
Вот за что тебя люблю,
И судьбу благодарю!
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В этот праздник – Международный день мужчин хочу пожелать мужского счастья и здоровья, стабильности в жизни и постоянной удачи, крепкой любви и счастливых мгновений. Пусть рядом будет поддержка, тепло и понимание близких людей, пусть мужчину красят добрые и славные поступки!
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Искренне поздравляю с Международным днем мужчин и от души желаю неугасаемой храбрости сердца и мужества души, несомненной удачи и стабильного блага, верных целей и бравых побед, надёжных товарищей и искренней любви, благородных поступков и оптимистичного настроения.
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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
Международный день мужчин: цель праздника
Какие еще праздники отмечают в ноябре, можно посмотреть в календаре праздников.