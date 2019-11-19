Куда поехать зимой на море, чтобы забыть о морозах и снегах – читайте в материале Фактов ICTV.

Отдых зимой на море часто очень необходим. Кажется, будто ты обманываешь время. К тому же, зимой естественный загар и витамин D – это прекрасно.

Для достаточно бюджетного отдыха можно поехать отдыхать в Турцию или Египет. Но если вам хочется отдохнуть не в таком тривиальном месте, то Факты ICTV подготовили несколько интересных вариантов, куда можно поехать зимой на море.

Авиабилеты мы смотрели на февраль 2020 года – туда и обратно.

Джакарта (Индонезия)

Скажите об Индонезии и большинство из нас будет думать о Бали. Тем не менее, столица Индонезии, Джакарта, может многое предложить с точки зрения современной городской жизни страны.

В то время как Бали – более спокойный город. Если у вас есть настроение веселиться и отдыхать в Индонезии, Джакарта является обязательным местом для посещения.

Средняя температура воздуха в феврале +32.2°C, а средняя температура воды в море +28.6°C.

Бангкок (Таиланд)

Бангкок – город контрастов с развлечениями на каждом шагу. Здесь можно полюбоваться блестящими храмами или прокатиться на длиннохвостых катере плавучими рынками.

Еда – еще одна достопримечательность Бангкока: от местных блюд, которые подают в скромных уличных киосках до изысканной кухни в романтических ресторанах на крыше.

Средняя температура воздуха в феврале +32.2°C, а средняя температура воды в море +27.8°CC.

Читайте: Новый год 2020: куда поехать встречать в Европе

Дубай (ОАЭ)

Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Это роскошный ультрасовременный город Ближнего Востока, который смело можно назвать туристическим бриллиантом.

Хотя ОАЭ очень дорогие, но здесь действительно можно отдохнуть по-королевски.

Средняя температура воздуха в феврале +24.7°C, а средняя температура воды в море +21.6°C.

Рио-де-Женейро (Бразилия)

Рио не похож ни на одно другое место в мире. Ведь он расположен между горами и морем и даже является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь яркие пляжи, неформальная атмосфера, шумная уличная жизнь и горячие танцы.

Средняя температура воздуха в феврале +33°C, а средняя температура воды в море +26.3°C.

Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика)

Здесь есть возможность поплавать в Карибском море, а количество ночных развлечений вас приятно удивит. Кстати, 27 февраля вместе с коренными жителями государства можно отпраздновать День независимости Доминиканы.

Праздник сулит различными шоу, карнавалами, а также веселыми состязаниями.

Средняя температура воздуха в феврале +26.7°C, а средняя температура воды в море +26.1°C.

Еще больше альтернативных вариантов, куда можно улететь в отпуск, кроме Египта, ранее для вас публиковали Факты ICTV.