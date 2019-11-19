Когда в 2019 году Вознесение и Троица, переходящие и непереходящие праздники, начало постов и поминальные дни? Чтобы вы ничего не пропустили, Факты ICTV собрали все в календаре церковных праздников.
11В церковном календаре традиционно представлены 18 главных православных праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других святых.
Среди них есть двунадесятые (переходящие и непереходящие) и великие праздники, даты которых не меняются. Пасха не входит в их число, поскольку ее записывают отдельно.
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Переходящие праздники ежегодно смещаются в церковном календаре – в зависимости от даты Пасхи. Они обозначены в календаре звездочкой*.
В церковном календаре есть 4 длительных поста и 3 – однодневных, а также 5 недель (седмиц), в течение которых не нужно ограничивать себя в еде по средам и пятницам.
Январь 2019
6 января, воскресенье – Сочельник, окончание Рождественского поста
7 января, понедельник – Рождество Христово
с 7 по 18 января – Святки
14 января, понедельник – Обрезание Господне
18 января, пятница – Крещенский сочельник, или Навечерие Богоявления (строгий пост)
19 января, суббота – Богоявление или Крещение Господне
23 января, среда – однодневный пост
25 января, пятница – День великомученицы Татьяны или Татьянин день (однодневный пост)
30 января, среда – однодневный пост
Февраль 2019
1 февраля, пятница – однодневный пост
6 февраля, среда – однодневный пост
8 февраля, пятница – однодневный пост
13 февраля, среда – однодневный пост
15 февраля, пятница – Сретение Господне (однодневный пост)
18 февраля, понедельник – начало недели Мытаря и Фарисея
24 февраля, воскресенье – окончание недели Мытаря и Фарисея
27 февраля, среда – однодневный пост
Март 2019
1 марта, пятница – однодневный пост
2 марта – Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
с 4 по 10 марта – Масленица
9 марта, суббота – Обретение главы Иоанна Предтечи
10 марта, воскресенье – Прощеное воскресенье
11 марта, понедельник – начало Великого поста
22 марта, пятница – Сорок святых или день Всех Святых
23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста и День святого Алексея или Теплого Алексея
Апрель 2019
6 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста
7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы
20 апреля – Лазарева суббота
21 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
27 апреля, суббота – окончание Великого поста
28 апреля*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение
29 апреля – начало Пасхальной седмицы
Май 2019
5 мая, воскресенье – окончание Пасхальной седмицы
7 мая, вторник – Радоница
8 мая, среда – однодневный пост
9 мая, четверг – поминовение погибших воинов
10 мая, пятница – однодневный пост
15 мая, среда – однодневный пост
17 мая, пятница – однодневный пост
22 мая, среда – однодневный пост
24 мая, пятница – однодневный пост
29 мая, среда – однодневный пост
31 мая, пятница – однодневный пост
Июнь 2019
5 июня, среда – однодневный пост
6 июня*, четверг – Вознесение Господне
7 июня, пятница – третье Обретение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)
12 июня, среда – однодневный пост
14 июня, пятница – однодневный пост
15 июня – Троицкая родительская суббота
16 июня*, воскресенье – Святая Троица или Пятидесятница
с 17 по 23 июня – Троицкая сплошная седмица
24 июня – начало многодневного Петровского поста
Июль 2019
7 июля, воскресенье – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
8 июля, понедельник – День Петра и Хавроньи
11 июля – окончание многодневного Петровского поста
12 июля, пятница – День святых апостолов Петра и Павла
17 июля, среда – однодневный пост
19 июля, пятница – однодневный пост
24 июля, среда – однодневный пост
26 июля, пятница – однодневный пост
28 июля, воскресенье – День крещения Киевской Руси-Украины
31 июля, среда – однодневный пост
Август 2019
2 августа, пятница – Ильин день (однодневный пост)
7 августа, среда – однодневный пост
9 августа, пятница – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона (однодневный пост)
14 августа – Медовый Спас или Маковея
с 14 по 27 августа – многодневный Успенский пост
19 августа, понедельник – Преображение Господне или Яблочный Спас
28 августа, среда – Успение Пресвятой Богородицы (однодневный пост)
29 августа – Ореховый Спас
30 августа, пятница – однодневный пост
Сентябрь 2019
4 сентября, среда – однодневный пост
6 сентября, пятница – однодневный пост
11 сентября, среда – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
13 сентября, пятница – однодневный пост
18 сентября, среда – однодневный пост
19 сентября, четверг – Михайлово чудо
20 сентября, пятница – однодневный пост
21 сентября, суббота – Рождество Пресвятой Богородицы
25 сентября, среда – однодневный пост
27 сентября, пятница – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)
Октябрь 2019
2 октября, среда – однодневный пост
4 октября, пятница – однодневный пост
8 октября, вторник – День памяти преподобного Сергия
9 октября, среда – однодневный пост
11 октября, пятница – однодневный пост
14 октября, понедельник – Покров Пресвятой Богородицы
16 октября, среда – однодневный пост
18 октября, пятница – однодневный пост
23 октября, среда – однодневный пост
25 октября, пятница – однодневный пост
30 октября, среда – однодневный пост
Ноябрь 2019
1 ноября, пятница – однодневный пост
2 ноября – Димитриевская родительская суббота
6 ноября, среда – однодневный пост
8 ноября, пятница – однодневный пост
13 ноября, среда – однодневный пост
15 ноября, пятница – однодневный пост
20 ноября, среда – однодневный пост
21 ноября, четверг – День святого Михаила
22 ноября, пятница – однодневный пост
27 ноября, среда – однодневный пост
28 ноября, четверг – начало многодневного Рождественского поста
Декабрь 2019
4 декабря, среда – Введение в храм Пресвятой Богородицы
7 декабря, суббота – День памяти великомученицы Екатерины
13 декабря, пятница – День святого Андрея Первозванного
17 декабря, вторник – День Варвары Великомученицы
18 декабря, среда – День Преподобного Саввы
19 декабря, четверг – День святого Николая
22 декабря, воскресенье – День святой Анны.
Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.