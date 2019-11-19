В Стамбуле (Турция) неизвестный мужчина оплатил долги нескольких бедных семей, а некоторым малоимущим подбросил конверты с деньгами.

Владелец одного из продуктовых магазинов в Стамбуле Кошкуна Йылмаза рассказал, что к нему пришел мужчина и попросил показать тетрадь, в которую тот записывает долги покупателей.

Йылмаза назвал ему адреса четырех человек с самыми большими задолженностями. Через некоторое время мужчина вернулся и оплатил все долги.

– Я спросил, как его зовут, и он сказал мне: “Просто зовите меня Робин Гуд”, – рассказал он.

По словам продавца, мужчина дал еще денег семьям должников.

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Напомним, в марте в Турции неизвестный подбросил несколько конвертов, в которых было по 1 тыс. лир (около $170), под двери нуждающихся семей. Считается, что именно он оплатил долги людей в продуктовых магазинах на сумму 25 тыс. лир (около $4,4 тыс.) в июне.

Владелец одного из магазинов рассказал, что мужчина не назвал своего имени, но сказал, что делает это ради божьего благословения.