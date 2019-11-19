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Факты / Lifestyle

Ученые создали формулу для пересчета “собачьих лет” на человеческие

Ученые определили новую формулу для определения собачьего возраста, которая базируется на изменениях ДНК со временем.

как определить возраст собаки

Для вычисления человеческих лет собаки нужно взять натуральный логарифм от возраста собаки, умножить на 16 и добавить 31.

Метод базируется на эпигенетическом механизме, который называется метилированием.

С возрастом у людей и у собак к молекулам ДНК добавляются метильные группы, которые могут изменять активность сегмента ДНК, не меняя ее. Одним из следствий этого является то, что метилирование ДНК можно использовать для измерения возраста людей. Это называется эпигенетическим часами.

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В исследование были проанализированы ДНК 320 человек, 104 лабрадоров и 133 мышей.

Самое большое сходство зафиксировано при сравнении молодых собак с молодыми людьми, а пожилых собак с пожилыми людьми.

Исходя из исследования, собаки взрослеют быстрее в первые годы своей жизни и медленнее после четырех лет.

Обнаружено, что семь недель у собак отвечали девяти месяцам у человека – это время, когда у щенков и младенцев прорезываются зубы.

Средний срок жизни тоже совпал – 12 лет для лабрадоров и 70 лет для человека.

Согласно исследованию, собаки достигают половой зрелости быстрее, чем люди, поэтому период между подростковым и средним возрастом не совпадает – пятилетний лабрадор по формуле равен 56 человеческим годам.

Напомним, ученые выяснили, что собаки защищают своих хозяев от любых болезней. Согласно исследованиям, наличие собаки дома снижает риск преждевременной смерти человека на 24%.

Источник: Science Alert

Фото: Dreamstime

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