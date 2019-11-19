19 ноября отмечают Международный мужской день и День синоптиков Украины. Какие еще праздники в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

19 ноября в православной церкви почитают память Павла Исповедника, епископа Малой Азии.

В мире отмечают Международный мужской день. Впервые дату отпраздновали в 1999 году.

В Украине в этот день свой праздник отмечают работники украинской гидрометеорологической службы. День синоптиков Украины установлен в 2003 году.

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Народные приметы на 19 ноября

Лед промерзает кучей на реке – в следующем году хлеба много будет.

Гладкий лед 19 ноября – будет богатый урожай.

Снегопад 19 ноября – зима тоже будет снежной.

Безветренная погода 19 ноября – скоро морозы будут.

У лошадей хороший аппетит – зимой они не будут страдать от болезней.

Корова много молока дает – можно надеяться на хорошие надои даже зимой.

Красная звезда – будет дождь или снег. Если она видна вечером, то на следующий день будет облачно с прояснениями.

Многие звезды видны на небе – примета, что будут холода. А если звезд практически не видно, то на следующий день возможны снегопады.

Гуси купаются в воде – жди оттепели.

Что нельзя делать 13 ноября

На Павла запрещалось возвращаться домой без улова, мужчина должен был поймать хотя бы одну рыбу.

19 ноября День ангела отмечают: Нина, Александра. Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Николай, Павел, Серафима.