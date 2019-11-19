Где встречать Новый год и куда можно поехать на празднование, читайте в материале Фактов ICTV.

Лучший способ встретить Новый год роскошно и так, чтобы запомнилось, – отправиться в путешествие. Тем более список безвизовых стран для украинцев значительно расширился, поэтому не обязательно ограничивать свой выбор только Украины.

Куда поехать на Новый год

Горы

Если Новый год у вас определенно ассоциируется с горами, лыжами и санками, то Буковель наиболее удачный вариант. Но не стоит спешить бронировать номер на официальном сайте курорта, ведь можно найти дешевое жилье в гостиницах рядом.







Европа или заснеженные Карпаты: где встретить Новый год 2020 / 2 фотографии

Это может быть замок-отель Бельведер, отель История или Грибова Хата.

Если вы хотите немного уединиться, отправляйтесь на небольшие курорты, где и на лыжах можно покататься и почувствовать всю красоту Нового года в горах.

Для этого подойдет Драгобрат – здесь очень долго лежит снег и отдыхать можно прямо на территории курорта.











Европа или заснеженные Карпаты: где встретить Новый год 2020 / 3 фотографии

Море

В пределах Украины вариантом для встречи Нового года может быть Одесса с празднованиями на Ланжероне. Если же вам хочется улететь в теплые страны, то выбрать можно между Таиландом, Мальдивами, Бали, Гоа или Малайзией.























Европа или заснеженные Карпаты: где встретить Новый год 2020 / 6 фотографий

Европа

Настоящей новогодней экзотикой станет поездка в укромное местечко Финляндии. Вы увидите Полярный круг, Северное сияние и встретите новогодние праздники со всеми полагающимися атрибутами – снегом, льдом, Санта-Клаусом, ярмарками, елками под открытым небом и народными гуляниями.



















Европа или заснеженные Карпаты: где встретить Новый год 2020 / 5 фотографий

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Украинцев ждут четыре выходных дня на Новый год – с 29 декабря 2019 до 1 января 2020 года.

Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа – католическое Рождество.

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