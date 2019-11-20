Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

День не подходит для начала новых проектов, принятия важных решений. Коммуникации и решение финансовых вопросов сегодня могут быть затруднены.

Для расслабления, удовольствия благоприятно заниматься творчеством, музыкой, танцами. Удачными могут быть вопросы, связанные с исследованиями, особенно если это будет касаться области своего генеалогического древа или жизни предков.

Сегодня лучше не проходить медосмотр или делать анализы, потому что есть вероятность, что результаты будут ложными.

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Благоприятны любые духовные практики, самопознание. При возникновении непростых ситуаций, можно пройти глубокую трансформацию, если действовать не по привычке, а осознанно приняв решение.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.