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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

День не подходит для начала новых проектов, принятия важных решений. Коммуникации и решение финансовых вопросов сегодня могут быть затруднены.

Для расслабления, удовольствия благоприятно заниматься творчеством, музыкой, танцами. Удачными могут быть вопросы, связанные с исследованиями, особенно если это будет касаться области своего генеалогического древа или жизни предков.

Сегодня лучше не проходить медосмотр или делать анализы, потому что есть вероятность, что результаты будут ложными.

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Благоприятны любые духовные практики, самопознание. При возникновении непростых ситуаций, можно пройти глубокую трансформацию, если действовать не по привычке, а осознанно приняв решение.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.

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