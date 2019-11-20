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Факты / Lifestyle

Календарь праздников на ноябрь 2019

Какие праздники ждут украинцев в ноябре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

свята в листопаді

В ноябре у украинцев не будет дополнительных выходных, но это не повод расстраиваться.

Ведь последний месяц осени богат на праздники, с которыми нужно не забыть поздравить своих родных и друзей.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Праздники в ноябре:

  • 1 ноября – Международный день вегана
  • 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
  • 3 ноября – День инженерных войск Украины
  • 4 ноября – День железнодорожника
  • 8 ноября – Дмитриев день
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, День книги рекордов Гиннеса
  • 10 ноября – Всемирный день молодежи
  • 11 ноября – День перемирия, Всемирный день шоппинга
  • 13 ноября – Всемирный день доброты
  • 14 ноября – Международный день логопеда
  • 15 ноября – Всемирный день философии
  • 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины
  • 17 ноября – Международный день студентов, День работников сельского хозяйства (третье воскресенье ноября)
  • 19 ноября – День синоптиков Украины
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка
  • 21 ноября – День достоинства и свободы, Михайлов день
  • 24 ноября – День памяти жертв голодоморов в Украине
  • 26 ноября – Всемирный день информации
  • 29 ноября – Всеукраинский день логиста
  • 30 ноября – Всемирный день животных

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.

Фото: Dreamstime

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