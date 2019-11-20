Католическое Рождество отмечают 25 декабря. Куда отправиться его праздновать – смотрите в материале Фактов ICTV.

Католическое Рождество – отличный повод отправиться в путешествие по старушке Европе, дабы ощутить волшебство зимних праздников.

Чтобы сэкономить на перелетах, можно воспользоваться услугами лоукостов, а на ночлег оставаться в хостелах. Однако стоит учитывать, что в праздничные даты цены будут выше.

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Удобнее всего отпуск брать с 20 по 27 декабря.

Сервисы для покупки авиабилетов:

В обычные даты прекрасно помогает экономить сервис Couchserfing, однако на Рождество это может не сработать.

Услуги для поиска жилья:

Факты ICTV выбрали пять популярных направлений, куда поехать на католическое Рождество.

Католическое Рождество в Кракове (Польша)

Перелет из Киева в Краков и обратно обойдется в около €100. Стоимость хостелов в городе стартует от €6, то есть за шесть ночей придется выложить около €35-40.

Один из самых популярных городов Польши среди туристов радует количеством музеев и замков, входные билеты туда стоят €3-20.

Если решите передвигаться по Кракову на общественном транспорте, то лучше купить на всю неделю проездной, который будет стоять от €6.

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Католическое Рождество в Берлине (Германия)

Билет на самолет Киев–Берлин в два конца обойдется в около €150. Жилье в Берлине можно найти от €13, однако придется довольствоваться койкой в номере на десятерых. Номера в отеле – от €30.

Цены на проезд в транспорте Берлина зависят от маршрута.

Всего существует три зоны тарифов — А, В и С. Einzelfahrschein — это разовый билет за €2,7-3,3. Билет на четыре поездки стоит €9.

Однако туристам выгоднее всего приобрести Berlin CityTourCard – от €17,5, €25,5, €33,5 на двое, трое или пять суток соответственно. Кроме того, эта карта дает скидку от 15 до 50% при посещении достопримечательностей.

Католическое Рождество в Вильнюсе (Литва)

Перелет из Киева в Вильнюс и обратно обойдется приблизительно в €65. Стоимость номеров в хостелах стартует от €9, а в отелях – от €35.

В Вильнюсе проездной на 24 часа стоит €3,48, на трое суток – €6,08, на 10 суток – €11,87. Отсчет начинается с первой поездки.

Католическое Рождество в Вене (Австрия)

Перелет из Киева в Вену обойдется в €84. Проживание в столице Австрии удовольствие дорогое. Стоимость хостелов стартует от €16, а отелей – €60.

Для передвижения на общественном транспорте лучше приобрести на неделю проездной билет Wochenkarte. Его цена €17,10.

Проездной 24/48/72 Stunden WIEN — билет-безлимит. Стоимость: 24 часа — €8, 48 часов — €14,10, 72 часа — €17,10.

Католическое Рождество в Стокгольме (Швеция)

Перелет из Киева в Стокгольм и обратно обойдется в около €80. Стоимость хостолов стартует от €20, то есть за 6 ночей придется віложить около €120.

Для проезда на общественном транспорте необходимо приобрести Travelcards, однако для ее покупки необходимо иметь универсальную SL Access card, которая стоит €1,86 и продается в автоматах и билетных кассах на станциях.

Стоимость travel card:

24 часа – €12,1;

72 часа – €22,2;

7 дней – €31,2.

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