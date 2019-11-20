Новый год 2020 – это отличное время для отдыха, поэтому мы подготовили для вас список мест в Украине, где можно недорого встретить Новый год.

Празднование Нового года давно стало традицией во многих странах мира, в том числе и в Украине. Отдых на Новый год может стать одним из самых ярких событий и не обязательно тратить на это большие средства.

Предлагаем вам пять бюджетных идей, где можно встретить Новый год в Украине.

Новый год в Карпатах

Отдых на Новый год в Карпатах – настоящая феерия праздника и сказки. Это одно из самых популярных направлений зимнего туризма в Украине.

Новый год 2020 в Карпатах даст вам возможность ближе познать этот самобытный край, свято хранящий свои обычаи и традиции. Новогодние праздники в Карпатах тесно связаны с народными гуляниями, различными национальными действами, и, конечно же, с горнолыжным отдыхом.

Вам не обязательно ехать в дорогой Буковель, потому что такую же красоту можно увидеть в Яремче, Драгобрат или Славском.

Также в Закарпатской области является горнолыжный курорт Пилипец, сочетающий трассы различной сложности и протяженности, горы и водопад Шепот.

Новый год в Каменец-Подольском замке

Новый год на территории главной достопримечательности Каменец-Подольского – это что-то очень необычное.

Представьте, стрельба из лука, поединки в рыцарском облачении, спектакли и постановки, глинтвейн и все это происходит накануне Нового года, да еще и в стенах средневекового замка. Почему не попробовать?

Вход на территорию – бесплатно.

Новый год во Львове

Львов – это всегда особая атмосфера в новогодние и рождественские праздники. На традиционных ярмарках можно попробовать много местных угощений, сходить в оперный театр и до позднего вечера пить кофе в одном из уютных заведений города.

Львов – это выбор и для двух влюбленных, и для большой компании.

Этно-комплекс Украинское село

Вы что-то слышали про Новый год в украинских традициях? Если нет, то планируйте поездку в этот этно-комплекс. Вам организуют традиционное застолье с песнями, танцами и различными постановками. Скучно точно не будет.

Комплекс расположен в Киевские области.

Новый год на берегу моря в Одессе

Море, песок, пляж, вино и невероятные новогодние салюты. Одесса громко и с колоритом празднует Новый год.

Новогодний фейерверк в Одессе – это действительно захватывающее зрелище. Здесь можно поселиться как в отеле так и в хостеле или вообще арендовать квартиру.

Ориентируясь на свое финансовое положение, вы всегда может выбрать оптимальный вариант для проживания в любом городе, потому что главное – это эмоции, которые у вас останутся от шумного празднования.

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