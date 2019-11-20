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Первые ласточки запустили в Instagram тематические маски

Тематические маски с татуировками героев сериала Первые ласточки появились в Instagram.

Первые ласточки запустили в Instagram тематические маски

19 ноября Новый канал показал первую и вторую серии молодежного триллера Первые ласточки. Накануне в Instagram появились маски с татуировками героев.

Тематические маски меняются после движения смартфона. Некоторые из них можно активировать, подняв брови, другие – моргнув.

– Конкретный месседж с двойным смыслом подходит в большей степени именно подросткам! Мы придумали, что у каждого героя на лице будет текст с двойным смыслом, который подходил бы к характеру персонажа, – рассказывает креативный директор группы ТВ-брендов Александр Антонов.

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Именно эти надписи и стали масками в Instagram, а также с помощью камеры можно “примерить” и самых “ласточек”, которые символизируют в сериале связь с Другом.

Напомним, первый эпизод сериала Первые ласточки выложили в YouTube еще неделю назад. Сериал моментально подорвал украинский интернет. За первые дни после выхода горячая линия приняла более 1000 звонков и сообщений о буллинге.

Источник: Новый канал

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