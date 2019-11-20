20 ноября в мире отмечают День ребенка. Как возник этот праздник и кто его придумал, читайте в материале Фактов ICTV.

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

20 ноября — важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

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Всемирный день ребенка является прекрасной возможностью для защиты прав детей.

Став независимой, Украина взяла на себя ряд обязательств по улучшению благосостояния детей, в частности, подписав Конвенцию о правах ребенка. 27 февраля 1991 года Верховная Рада Украины ратифицировала эту Конвенцию, а 27 сентября 1991 года документ вступил в силу.

Кроме того, в 2003 и 2005 годах Верховная Рада ратифицировала два факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и об участии детей в вооруженных конфликтах.

Напомним, с 20 ноября водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла.