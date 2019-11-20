Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. По этому поводу Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках.

Всемирный день ребенка установили после принятия Декларация прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция прав ребенка.

Согласно последней, каждый ребенок имеет право на образование, здоровье и надлежащую медицинскую помощь, право на имя и гражданство. Он должен расти в заботливой семейной среде и быть защищенным от жестокого обращения и насилия.

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Праздник призван обратить внимание к проблемам, с которыми приходится сталкиваться самым уязвимым членам любого общества – детям.

К сожалению, в 2019 году все еще приходится говорить о том, что интересы и права детей часто нарушаются как в беднейших, так и в развитых странах.

Не забудьте поздравить и своих знакомых среди детей и их родителей. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления со Всемирным днем ребенка в картинках.



















Всемирный день ребенка – поздравления в картинках / 5 фотографий

К слову, вскоре к нам придут долгожданные новогодние праздники, которые безусловно приносят много радости детям. Факты ICTV собрали идеи костюмов на Новый год 2020.