PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 20 ноября 2019

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 20 ноября 2019

20 ноября свои именины празднуют Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Федор. 20 ноября – Всемирный день ребенка, а также День памяти трансгендеров.

В православной церкви в этот день почитается память святого Федота – одного из мучеников, пострадавших за веру в Христа.

Именно 20 ноября крестьянки начинали прясть, перед этим помолившись Федору, чтобы попросить защиты и помощи, ведь именно Федор был известен как покровитель женского рукоделия.

Читайте: Лунный календарь на ноябрь 2019 – благоприятные дни и запреты

Приметы 20 ноября

  • Гололед на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.
  • Обильные снегопады – весной будет сильное наводнение.
  • Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо родит.
  • Если женщина беременна, то в этот день ей следует быть особенно дружелюбной и ласковой, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.
  • Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.
  • Галки 20 ноября кричат неспокойно – на следующий день следует ожидать снегопад.

Что нельзя делать 20 ноября

  • Нельзя плести, но зато можно ткать и прясть.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце в украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка