20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

20 ноября свои именины празднуют Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Федор. 20 ноября – Всемирный день ребенка, а также День памяти трансгендеров.

В православной церкви в этот день почитается память святого Федота – одного из мучеников, пострадавших за веру в Христа.

Именно 20 ноября крестьянки начинали прясть, перед этим помолившись Федору, чтобы попросить защиты и помощи, ведь именно Федор был известен как покровитель женского рукоделия.

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Приметы 20 ноября

Гололед на Федота – примета, что такая погода продержится достаточно долго.

Обильные снегопады – весной будет сильное наводнение.

Снег 20 ноября ложится на влажную землю – рожь хорошо родит.

Если женщина беременна, то в этот день ей следует быть особенно дружелюбной и ласковой, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

Все то, о чем в этот день думает беременная, по приметам, переносится на ребенка.

Галки 20 ноября кричат неспокойно – на следующий день следует ожидать снегопад.

Что нельзя делать 20 ноября

Нельзя плести, но зато можно ткать и прясть.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце в украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.