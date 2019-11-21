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День святого Михаила: история праздника, приметы и поздравления

21 ноября православная церковь отмечает собор архистратига Михаила, известный как Михайлов день. Факты ICTV подготовили для вас историю праздника, приметы и поздравления с днем ангела.

День святого Михаила: история праздника, приметы и поздравления

Архистратиг Михаил олицетворяет победу добра над темными силам, он считается главным защитником рода человеческого.

История Дня святого Михаила

Михаил – верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром – это святой Михаил борется с чертями.

Это один из семи архангелов. Его издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и на древнем, изображен образ архистратига с мечом.

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Также Михаил – покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.

Дата его празднования была установлена церковью в IV веке.

Приметы

В этот день нельзя рубить топором и  резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, поскольку это день примирения и прощения. А значит, нужно попросить прощения у того человека, которого обидели, и отпустить из своей души вину.

На Михайлов день готовили пироги, мясо и пиво, ходили в гости и сами принимали гостей.

Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай.

21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: Михаил на белом коне приехал.

  • Если на Михаила идет дождь, ждите теплую и сухую весну.
  • Если ночь ясная на Михаила – зима будет длинной и суровой.
  • Утром туман – к хорошему урожаю.
  • Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.

Поздравления на Михаила

***

Михайлов день пришел к вам в дом,
Пусть мир, достаток будет в нем,
Пусть солнце светит вам с небес,
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

***

Будь успешным, Михаил,
Сильным, смелым, позитивным,
Чтобы всех ты покорил
Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,
Излучай добро и радость,
Чтоб в уме и красоте
Конкурентов не встречалось!

***

В Михайлов день вас поздравляю,

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой,

Святой подарит пусть смирение,

Терпение, силу и покой.

***

В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!

***

Мишке в праздник я желаю,
Что днем ангела зовется, –
Ты живи, преград не зная,
И удача улыбнется.

Пусть везение большое
Никогда не подведет,
Пусть любовь тебя накроет,
Счастье – рядом пусть идет!

Напомним, 21 ноября Украина также отмечает День Достоинства и Свободы.

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