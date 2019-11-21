21 ноября православная церковь отмечает собор архистратига Михаила, известный как Михайлов день. Факты ICTV подготовили для вас историю праздника, приметы и поздравления с днем ангела.
Архистратиг Михаил олицетворяет победу добра над темными силам, он считается главным защитником рода человеческого.
История Дня святого Михаила
Михаил – верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром – это святой Михаил борется с чертями.
Это один из семи архангелов. Его издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и на древнем, изображен образ архистратига с мечом.
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Также Михаил – покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.
Дата его празднования была установлена церковью в IV веке.
Приметы
В этот день нельзя рубить топором и резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, поскольку это день примирения и прощения. А значит, нужно попросить прощения у того человека, которого обидели, и отпустить из своей души вину.
На Михайлов день готовили пироги, мясо и пиво, ходили в гости и сами принимали гостей.
Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай.
21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: Михаил на белом коне приехал.
- Если на Михаила идет дождь, ждите теплую и сухую весну.
- Если ночь ясная на Михаила – зима будет длинной и суровой.
- Утром туман – к хорошему урожаю.
- Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.
Поздравления на Михаила
***
Михайлов день пришел к вам в дом,
Пусть мир, достаток будет в нем,
Пусть солнце светит вам с небес,
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
Будь успешным, Михаил,
Сильным, смелым, позитивным,
Чтобы всех ты покорил
Чувством юмора активным.
Будь всегда на высоте,
Излучай добро и радость,
Чтоб в уме и красоте
Конкурентов не встречалось!
***
В Михайлов день вас поздравляю,
Шлю пожелания добра,
Пусть Михаил подарит силу,
Поток здоровья и тепла.
С молитвой чистой обратитесь,
Просите сердцем и душой,
Святой подарит пусть смирение,
Терпение, силу и покой.
***
В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
***
Мишке в праздник я желаю,
Что днем ангела зовется, –
Ты живи, преград не зная,
И удача улыбнется.
Пусть везение большое
Никогда не подведет,
Пусть любовь тебя накроет,
Счастье – рядом пусть идет!
Напомним, 21 ноября Украина также отмечает День Достоинства и Свободы.