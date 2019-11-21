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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября

Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 ноября

День больше способствует отдыху, расслаблению, занятиям творчеством. Для важных начинаний день неподходящий. Весьма важно следить сегодня за своим эмоциональным состоянием. Эмоциональных поступков по возможности стоит избегать, и если чувствуется, что именно сейчас хочется что-то сделать, важно найти возможность перевести дух и переключиться.

Импульсивные покупки, особенно крупные, импульсивные поездки и желания куда-то сорваться с места сегодня лучше исключить. Поэтому важно иметь в запасе план, который пригодится, если захочется что-то сиюминутно “сотворить”. Особенно важно сегодня не решать вопросы, связанные со взаимоотношениями, с партнерами — не лучшее для этого время. Решения, которые будут приниматься на внезапно возникающих эмоциях, могут принести разочарование, поэтому лучше посвятить день простым житейским, обыденным делам.

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Создание красивого и элегантного образа, даже если вы собираетесь весь день провести дома, поможет выровнять эмоциональный фон и придаст сил и уверенности. Начало лечения на сегодня лучше не планировать.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.

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