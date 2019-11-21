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Факты / Lifestyle

Когда Черная пятница 2019

Какого числа Черная пятница 2019 в Украине – читайте на Фактах ICTV.

чорна пятниця

21Черная пятница 2019 в Украине приходится на 29 ноября. Но некоторые магазины могут объявить о скидках и распродажах уже 22 ноября.

Черная пятница предусматривает дешевые покупки почти в каждом магазине, торговом центре, интернет-магазинах.

Она возникла в США из-за большой распродажи вещей после Дня благодарения, который в Америке является государственным праздником.

Теперь после каждой четвертой недели в ноябре магазины присоединяются к этой акции и делают на товары большие скидки.

В США они достигают 85-90%, а покупатели ночуют возле магазинов, которые в этот день открываются на несколько часов раньше и работают до полуночи.

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В Черную пятницу больше всего покупают одежду, обувь, бытовую технику, товары для красоты и быта.

Поэтому, если вы планируете покупки, то лучше заранее определиться с перечнем вещей.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.

Фото: Dreamstime

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