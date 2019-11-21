Качественная кровать – это гарантия доброго и приятного утра, каким бы сложным и насыщенным не обещал быть новый день.

Перед покупкой кровати важно сделать правильный выбор еще на этапе подбора характеристик: тип каркаса, материал, форма существенно влияют на качество отдыха и комфорт во время сна.

Если вы хотите купить кровать, на которой будет действительно комфортно спать, учтите каждый из этих параметров и правильно просчитайте размеры изделия.

Правила выбора хорошей кровати: размеры, форма и тип каркаса

Габариты. Длина спального места должна быть минимум на 10 см (а в идеале – на 20-30 см) больше вашего роста. Чтобы определить “свою” ширину, лягте на старую кровать, закиньте руки за голову и расправьте локти. Попросите близких измерить ширину от локтя до локтя и добавьте к результату еще 10 сантиметров. Полученная цифра – это минимально допустимая ширина, на которой вам будет комфортно отдыхать. Если предмет мебели двуспальный, учитывайте и индивидуальную ширину, комфортную для партнера.

Форма. Какой бы большой не была традиционная прямоугольная “двухспалка”, она займет в комнате меньше места, чем мебель необычной формы, например, круглой. Такая спальная мебель подходит только для очень больших комнат. Да и с поиском подходящего постельного белья будут сложности. Поэтому целесообразнее выбирать классические прямоугольные модели.

Тип каркаса. Прямоугольная модель может иметь каркас двух видов. В первом случае основа опирается на две пары опорных планок и панелей, а во втором – на четыре ножки или подиум. Изделия на опорных панелях считаются более надежными, хотя на самом деле на первое место в этом вопросе выходит вид каркасной части, которой оснащена кровать. Купить можно качественные изделия и на опорных планках, и на подиуме. Если на производстве контролировался каждый этап процесса сборки, это гарантия долговечности мебели. Поэтому доверять стоит только проверенным брендам с хорошей репутацией.

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Купить кровать: отдавайте предпочтение древесине и металлу

Материал. Выбирайте модели из древесины или металла. Металл – прочный, безопасный для здоровья и очень долговечный. Натуральная древесина тоже является экологичным сырьем, изготовленная из нее продукция отличается большей прочностью, чем полотна из прессованной древесной стружки. Так, например, сосна широко распространена в нашей климатической полосе, поэтому мебель из массива сосны – это недорогой и практичный вариант. Модели из композитных материалов отличаются меньшим весом и ценой, поэтому их рекомендуют покупать детям.

В деревянных каркасах в качестве основания используются рамы и деревянные ламели. В качественной мебели установлено не менее 15 деревянных полос. Металлические изделия могут иметь как ламели, так и сетку и пружины, которые со временем растягиваются.

Человек проводит во сне треть жизни. И лучше, если эта треть жизни пройдет в качественной, комфортной и красивой постели. Приобрести кровать в Киеве от проверенных украинских брендов можно в интернет-магазине MaxMebel. Консультанты в режиме онлайн подберут подходящий вариант и учтут все ваши требования и пожелания.