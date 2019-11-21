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Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках

По случаю Дня десантно-штурмовых войск Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках.

Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках

В Украине 21 ноября отмечают День десантно-штурмовых войск, который приходится на День Архистратига Михаила.

Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 21 ноября 2017 года.

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В тот день в Украине праздник отмечали впервые, а во время торжественной церемонии на Михайловской площади в Киеве десантно-штурмовые войска получили новую символику – багряный берет вместо голубого, флаг рода войск и новую клятву.

23 мая 2018 года президент подписал закон, которым был окончательно переименованы Десантные высокомобильные войска в Десантно-штурмовые.

Не забудьте поздравить причастных с Днем десантно-штурмовых войск. Для этого вам пригодятся открытки от Фактов ICTV.

  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
  • День десантно-штурмовых войск - поздравления в картинках
Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в следующем году Министерство обороны планирует представить дорожную карту отмены срочной службы в армии.

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