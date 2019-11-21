Период ретроградного Меркурия, начавшийся 31 октября, завершился 20 ноября. Астрологи связывают обратное движение планеты с множеством проблем для обычных людей.

Что такое ретроградный Меркурий – это движение планеты в обратном направлении, точнее иллюзия, что так происходит.

С точки зрения астрономии, Меркурий никогда не меняет направление движения, а само явление ретроградности имеет значения только в астрологии.

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При этом астрологи выделяют периоды ретроградности только трех планет – Меркурия, Венеры и Марса, потому что они ближе всего к Земле.

Они считают, что в этот сложный период планета негативно влияет на многие сферы жизни и сваливают на него все неудачи, поломки техники, проблемы на работе и много другое.

Поскольку в астрологии Меркурий связан с бизнесом и работой, общением, документами, путешествиями, торговлей, наукой и даже здоровьем, то многие могли иметь серьезные проблемы с 31 октября по 20 ноября.

Ретроградный Меркурий случается три раза, то есть 20 ноября завершился последний в этом году неприятный период.

Но расслабляться не стоит, потому что ретроградным Меркурий в 2020 тоже будет трижды: с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября.

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