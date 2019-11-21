Появился трейлер игры Half-Life: Alyx, которая выйдет в марте 2020 года.

Valve официально анонсировала новую игру Half-Life: Alyx для очков виртуальной реальности и опубликовал трейлер.

Half-Life: Alyx — это полноценная VR-игра, сопоставимая по длине с Half-Life 2, и, что более важно, долгожданное возвращение разработчика к серии Half-Life.

Действие игры будет разворачиваться в период между событиями первой и второй частей Half-Life, в центре сюжета Аликс Вэнс и ее отец Эли, в те времена, когда они создавали сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи.

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Ожидается, что игра выйдет в марте 2020 года.

К слову, в новом релизе ролевой игры Greedfall не будет защиты Denuvo и скачиваемых дополнений.