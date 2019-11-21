По случаю Всемирного дня телевидения Факты ICTV создали креативные поздравления в картинках.

Всемирный день телевидения, отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года.

21-22 ноября 1996 года ООН провела первый Всемирный телевизионный форум, где представители СМИ встретились под эгидой ООН, на котором обсуждалось растущее значение телевидения в современном мире.

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Праздник посвящен той философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам.

В современном мире ТВ представляет собой символ связи и глобализации.

Не оставьте без внимания тех, кто обычно находится по ту сторону экрана. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления со Всемирным днем телевидения в картинках.











Всемирный день телевидения – поздравления в картинках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать о кодировании спутникового сигнала телеканалов – зачем это делают, какие преимущества откроются перед зрителем и какие каналы поддержали инициативу.