По случаю Всемирного дня телевидения Факты ICTV создали креативные поздравления в картинках.
Всемирный день телевидения, отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года.
21-22 ноября 1996 года ООН провела первый Всемирный телевизионный форум, где представители СМИ встретились под эгидой ООН, на котором обсуждалось растущее значение телевидения в современном мире.
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Праздник посвящен той философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам.
В современном мире ТВ представляет собой символ связи и глобализации.
Не оставьте без внимания тех, кто обычно находится по ту сторону экрана. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления со Всемирным днем телевидения в картинках.
Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать о кодировании спутникового сигнала телеканалов – зачем это делают, какие преимущества откроются перед зрителем и какие каналы поддержали инициативу.