PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как успокоиться – пять действенных способов

Как успокоится когда нервничаешь, читайте на сайте Факты ICTV.

Как успокоиться – пять действенных способов

Иногда мы просто не принимаем свое беспокойство, если оно длится продолжительное время, и в этом состоянии решаем все вопросы.

Самый простой способ успокоить нервы — это, разумеется, привести в порядок ту сферу жизни, из-за которой последовало стрессовое состояние. Позвольте себе отдохнуть от всего и успокоиться.

Как успокоится

  • Займитесь дыхательными практиками

Для того чтобы успокоиться, достаточно взять дыхание под контроль и выполнить несложные техники.

Сделав один раз можно избавиться от краткосрочного напряжения.

Глубокое дыхание: выпрямите спину, расправьте плечи, глубоко вдыхайте и медленно полностью выдыхайте, растягивая выдох и делая его длиннее, чем вдох. После выдоха делайте небольшую паузу.

  • Примите душ или ванну

Соприкосновение с водой — один из самых простых способов успокоить нервы и смыть с себя энергетический груз стресса. Теплый душ, особенно перед сном, поможет вам привести себя в порядок.

А если у вас есть возможность посидеть в ванне с любимыми ароматами и музыкой, не думая ни о чем, то обязательно сделайте это.

  • Найдите время для себя

Отложите хоть на какое-то время все волнующие вас вопросы, не пытайтесь контролировать все.

Это не значит, что вы должны ходить по салонам и всячески ублажать себя (хотя, конечно, можно). В период нервного напряжения выделить время для себя — значит просто позволить себе забыть, что нужно делать что-то другое.

Читайте: Как снять стресс и тревогу: 3 способа, которые под силу всем

  • Сделайте массаж головы и лица

На голове сосредоточено большое количество нервных окончаний, пройдитесь пальцами как расческой по коже головы ото лба до затылка. Массажными движениями разотрите щеки, лоб, круговыми движениями от себя разотрите виски.

  • Подвигайтесь

Любая двигательная активность (особенно целенаправленная) поможет лучше циркулировать крови, а значит и положительно повлияет на ваш организм. Кроме того, вы позволите энергии лучше передвигаться по вашему телу.

А вообще сон и правильное питание — залог отсутствия стресса для любого человека, но во время нервных напряжений они особенно необходимы.

Напомним, Фактов ICTV рассказывали как снять стресс после расставания.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые
От депрессии спасут 35 минут спорта в день – ученые
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии – ученые
Как выспаться за 6 часов: практические рекомендации
Как выспаться за 6 часов: практические рекомендации
Осенняя депрессия: плохое настроение или серьезная болезнь
Осенняя депрессия: плохое настроение или серьезная болезнь
Депрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели
Депрессия в среду: как справиться с самым сложным днем недели
Лікар
Биполярное расстройство: как определить симптомы и начать лечение
Что такое дистимия: как определить симптомы и начать лечение
Что такое дистимия: как определить симптомы и начать лечение
Чего не стоит говорить человеку в депрессии
Чего не стоит говорить человеку в депрессии
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка