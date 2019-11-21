Как успокоится когда нервничаешь, читайте на сайте Факты ICTV.

Иногда мы просто не принимаем свое беспокойство, если оно длится продолжительное время, и в этом состоянии решаем все вопросы.

Самый простой способ успокоить нервы — это, разумеется, привести в порядок ту сферу жизни, из-за которой последовало стрессовое состояние. Позвольте себе отдохнуть от всего и успокоиться.

Как успокоится

Займитесь дыхательными практиками

Для того чтобы успокоиться, достаточно взять дыхание под контроль и выполнить несложные техники.

Сделав один раз можно избавиться от краткосрочного напряжения.

Глубокое дыхание: выпрямите спину, расправьте плечи, глубоко вдыхайте и медленно полностью выдыхайте, растягивая выдох и делая его длиннее, чем вдох. После выдоха делайте небольшую паузу.

Примите душ или ванну

Соприкосновение с водой — один из самых простых способов успокоить нервы и смыть с себя энергетический груз стресса. Теплый душ, особенно перед сном, поможет вам привести себя в порядок.

А если у вас есть возможность посидеть в ванне с любимыми ароматами и музыкой, не думая ни о чем, то обязательно сделайте это.

Найдите время для себя

Отложите хоть на какое-то время все волнующие вас вопросы, не пытайтесь контролировать все.

Это не значит, что вы должны ходить по салонам и всячески ублажать себя (хотя, конечно, можно). В период нервного напряжения выделить время для себя — значит просто позволить себе забыть, что нужно делать что-то другое.

Читайте: Как снять стресс и тревогу: 3 способа, которые под силу всем

Сделайте массаж головы и лица

На голове сосредоточено большое количество нервных окончаний, пройдитесь пальцами как расческой по коже головы ото лба до затылка. Массажными движениями разотрите щеки, лоб, круговыми движениями от себя разотрите виски.

Подвигайтесь

Любая двигательная активность (особенно целенаправленная) поможет лучше циркулировать крови, а значит и положительно повлияет на ваш организм. Кроме того, вы позволите энергии лучше передвигаться по вашему телу.

А вообще сон и правильное питание — залог отсутствия стресса для любого человека, но во время нервных напряжений они особенно необходимы.

Напомним, Фактов ICTV рассказывали как снять стресс после расставания.