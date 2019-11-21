Как успокоится когда нервничаешь, читайте на сайте Факты ICTV.
Иногда мы просто не принимаем свое беспокойство, если оно длится продолжительное время, и в этом состоянии решаем все вопросы.
Самый простой способ успокоить нервы — это, разумеется, привести в порядок ту сферу жизни, из-за которой последовало стрессовое состояние. Позвольте себе отдохнуть от всего и успокоиться.
Как успокоится
- Займитесь дыхательными практиками
Для того чтобы успокоиться, достаточно взять дыхание под контроль и выполнить несложные техники.
Сделав один раз можно избавиться от краткосрочного напряжения.
Глубокое дыхание: выпрямите спину, расправьте плечи, глубоко вдыхайте и медленно полностью выдыхайте, растягивая выдох и делая его длиннее, чем вдох. После выдоха делайте небольшую паузу.
- Примите душ или ванну
Соприкосновение с водой — один из самых простых способов успокоить нервы и смыть с себя энергетический груз стресса. Теплый душ, особенно перед сном, поможет вам привести себя в порядок.
А если у вас есть возможность посидеть в ванне с любимыми ароматами и музыкой, не думая ни о чем, то обязательно сделайте это.
- Найдите время для себя
Отложите хоть на какое-то время все волнующие вас вопросы, не пытайтесь контролировать все.
Это не значит, что вы должны ходить по салонам и всячески ублажать себя (хотя, конечно, можно). В период нервного напряжения выделить время для себя — значит просто позволить себе забыть, что нужно делать что-то другое.
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- Сделайте массаж головы и лица
На голове сосредоточено большое количество нервных окончаний, пройдитесь пальцами как расческой по коже головы ото лба до затылка. Массажными движениями разотрите щеки, лоб, круговыми движениями от себя разотрите виски.
- Подвигайтесь
Любая двигательная активность (особенно целенаправленная) поможет лучше циркулировать крови, а значит и положительно повлияет на ваш организм. Кроме того, вы позволите энергии лучше передвигаться по вашему телу.
А вообще сон и правильное питание — залог отсутствия стресса для любого человека, но во время нервных напряжений они особенно необходимы.
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