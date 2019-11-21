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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 21 ноября 2019

21 ноября отмечают Михайлов день. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 21 ноября 2019

21 ноября свои именины празднуют Михаил, Павел, Марта и Марфа.

Кроме того, сегодня отмечают ряд праздников – День достоинства и свободы, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день философии, День Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Также ежегодно в третий четверг ноября во многих западных странах мира празднуют День отказа от курения.

Православные христиане сегодня отмечают День святого Михаила. Сегодня запрещается делать любую работу по дому, кроме приготовления пищи для праздничного ужина. Раньше на Михаила накрывали пышные столы и отмечали праздник в семейном кругу.

Читайте: Лунный календарь на ноябрь 2019 – благоприятные дни и запреты

Приметы на 21 ноября

  • Густой туман на Михаила – такая погода продержится до 19 декабря.
  • Иней 21 ноября – зима будет снежной.
  • Ветер с юга на Михаила – скоро будет оттепель.

К слову, 25 декабря западные христиане празднуют Католическое Рождество 2019. Факты ICTV подготовили историю и традиции праздника.

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