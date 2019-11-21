Лучшие идеи красивого маникюра на зиму 2019-2020 ищите на Фактах ICTV.
Самое холодное время года – не повод для грусти. Впереди новогодние и рождественские праздники. Почему бы перенести их мотивы на свои ноготки, и праздничное настрое гарантировано.
Мы готовы подбросить вам несколько идей красивого зимнего маникюра.
Здесь и прекрасные зимние пейзажи, и олени с пингвинами и снеговиками, и вязаные орнаменты. Стразы, блестки и фольги – как же без них.
Зимой 2019-2020 года в дизайне маникюра должны преобладать холодные цвета – белый, все оттенки синего и серого. Длина ногтей не имеет значения. Не ограничивайте себя.
Зимний маникюр 2019: лучшие идеи сезона / 13 фотографий
Ранее мы рассказывали, как выбрать салон для безопасного маникюра.
Фото: idei_dizaina_nogtey, #красивыйманикюр, #маникюрзима2019
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