Дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, однако системы летоисчисления у католиков и православных разные. Христиане западного обряда празднуют Рождество по Григорианскому календарю (с 24 на 25 декабря), а верующие восточного – по Юлианскому (с 6 на 7 января).

Католики празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а православные христиане отмечают праздник с 6 на 7 января. Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные – Юлианский.

Вся разница в системе летоисчисления. В Юлианском календаре 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

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Однако Рождество все же является более важным праздником для католиков, в то время как у православных христиан больше чтят Пасху. Также для католиков этот праздник – семейный, а не духовный.

В остальном же Рождество у православных и католиков очень похоже. У обеих христианских общин есть Сочельник, они проводят ночные богослужения, украшают елку, колядуют.

Также отличием у католиков можно выделить то, что они дарят подарки на Рождество.

Ранее Факты ICTV писали, как праздновать католическое Рождество, а также рассказывали об его истории и традициях.