Черная пятница в 2019 году приходится на 29 ноября – сразу после Дня благодарения в США, откуда и пришла к нам традиция больших распродаж. Больше об истории праздника шопоголиков читайте на Фактах ICTV.

Ярые шопоголики ждут Черную пятницу целый год, поскольку в этот день скидки в торговых центрах США просто огромные – до 85-90%.

Покупатели ночуют возле магазинов, которые в этот период открываются на несколько часов раньше и работают до полуночи.

Больше всего в этот день покупают бытовую технику, одежду и обувь, товары для спорта, здоровья, красоты и быта.

Оборот розничной торговли США в Черную пятницу достигает рекордных показателей – в 2013 году только один день принес $61,4 млрд.

Откуда пошла традиция

После Дня благодарения в США начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Этот обычай появился в XIX веке, а сам термин Черная пятница – в 1966 году в Филадельфии. Сначала он использовался преимущественно на Восточном побережье США.

В этот день американцы отправлялись за рождественскими покупками, поэтому на дорогах образовывались огромные пробки, а в магазинах – очереди, что создавало большие проблемы полиции, которая и назвала его черным.

А для магазинов он наоборот очень прибыльный, поэтому чтобы избавиться от негативной ассоциации, продавцы позаимствовали значение черного цвета с бухгалтерских учетов, где черными чернилами обозначают прибыль, а красным – расходы.

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Черная пятница не является официальным праздником, однако многие работники берут в этот день выходной, за исключением продавцов.

Традиция охоты на огромные скидки стала популярной в Европе, постепенно приживается и в Украине, правда скидки у нас скромнее – не более 70%.

Ранее Факты ICTV составили список магазинов, где искать скидки на Черную пятницу.