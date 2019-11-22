Черная пятница 2019 – день крупнейших распродаж в году – приходится на 29 ноября. Где будут скидки на товары для дома, бытовую технику, книги и авиабилеты – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Черная пятница 2019 пройдет 29 ноября. Традиция дня особенных распродаж не так давно пришла к нам из Америки, но уже многим полюбилась. Кто-то присматривает необходимые товары заранее и составляет список покупок, а кто-то не верит в честные скидки и не готов ходить по магазинам в этот день.

Очереди и большие скидки или фейковые распродажи и залежавшийся на складах товар? Именно в этом вопросе мнение людей изначально разделилось. В правдивости обвала цен пришлось убеждать крупным сетям.

Как правило, день особенных распродаж проходит в последнюю пятницу ноября, но во многих магазинах скидки начинают действовать с понедельника. Именно с этого дня начинается рождественский сезон распродаж.

Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку магазинов по категориям – товары для дома, цифровая и бытовая техника, одежда и обувь, книги, туризм, где ожидаются скидки на Черную пятницу. Их размер большинство компаний огласит ближе к 29 ноября.

Товары для дома, цифровая и бытовая техника

Rozetka начнет распродажу 29 ноября в 00.00. Тому, кто установит мобильное приложение, предоставят доступ к распродаже на час раньше.

Под скидки подпадают следующие категории товара:

электроника – смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК, принтеры, телевизоры, PS4;

бытовая техника – холодильники, стиральные машины, пылесосы, мелкая бытовая техника и аксессуары;

одежда и обувь;

мебель и домашний текстиль – диваны, кровати, мебель для кухни;

автотовары – шины, автозапчасти, видеорегистраторы, автохимия и прочее;

авиабилеты;

новогодние подарки.



























Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 7 фотографий

Черная пятница в Jysk продлится четыре дня – с 28 ноября до 1 декабря. Скидки до 70% на более чем 2 тыс. товаров. Все акционные предложения действуют и в интернет-магазине. Также есть возможность зарезервировать товар на сайте на два дня и забрать его в магазине.

В Jysk есть все необходимое для дома:

товары для спальни – кровати, матрасы, наволочки, простыни, одеяла, подушки, комплекты белья;

товары для ванны – аксессуары, коврики, полотенца, халаты, занавески, карнизы;

товары для офиса;

товары для гостиной и столовой – кресло, пуфы, софы, столики, скамейки, обеденные наборы, стулья, буфеты;

товары для хранения – мелкие мебли, комоды, полки, шкафы, корзины;

товары для окон и сада – карнизы, ролеты, занавески, шторы, батуты, гамаки, палатки, садовые подушки, зонты, спальные мешки, надувные матрасы;

товары для дома – декор, зеркала, скатерти, пледы, освещение, детская мебель, декоративные подушки;

товары на Новый год и Рождество – игрушки, гирлянды, искусственные елки, фонарики и многое другое.











































Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 11 фотографий

В Eldorado Черная пятница стартует 29 ноября в 00.00.

Скидки будут распространяться на смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты, телевизоры, плиты, холодильники, стиральные машины, компьютеры и ноутбуки, аудио- и видеотехнику, климатическую технику и многое другое из ассортимента.



















Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 5 фотографий

Все категории товаров, которые есть на сайте Eldorado, участвуют в акционном периоде, поэтому вы уже можете присматривать то, что вам необходимо. Известно, что скидки будут как на бюджетную, так и на дорогую технику до 70%.

В интернет-магазине Цитрус скидки будут распространяться на все категории техники – 7-70%. На сайте установлен счетчик до начала распродажи, а тот, кто установит мобильное приложение – получит бонусных 100 грн на первую покупку.

В акции, которая начнется 29 ноября, принимают участие телевизоры, приставки, геймпады, устройства для умного дома и клининга, игрушки и роботы для детей, видео- и экшн-камеры, аксессуары, интимные гаджеты для взрослых, напольная и портативная акустика, а также товары, связанные с фитнесом и здоровьем.























Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 6 фотографий

Под скидки подпадают такие устройства:

смартфоны – Iphone Xs Max, Iphone 11, Xiaomi Mi 8 Lite, Samsung Galaxy S8 и другие;

планшеты – Samsung Galaxy Tab S2, Huawei MediaPad T3 и другие;

ноутбуки – Acer Aspire 3, Huawei Matebook X, Macbook Air 13 и другие;

электронные книги – AirBook City Base и PocketBook Basic 3;

смарт-часы и фитнес-трекеры – Suunto Spartan Trainer Wrist HR, Apple Watch Series 3 и другие;

роботы-пылесосы – Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, iRobot Roomba 980 и другие.

Стоит отметить, что это не весь перечень товаров. Кстати, за каждую покупку будет начислен кешбэк – бонусная сумма.

Не обойдет стороной Черная пятница и COMFY.











Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 3 фотографии

Множество товаров станут гораздо доступнее:

бытовая техника;

смартфоны, ноутбуки и планшеты;

ТВ-, аудио- и видеотехника;

гаджеты, аксессуары и многое другое.

Также в Черной пятнице участвуют и другие сети магазинов бытовой и цифровой техники – Фокстрот (28 ноября-1 декабря) – до 70%, на некоторые товары скидки действуют уже сейчас – телевизоры, холодильники, стиральные машины, ноутбуки, смартфоны.

В MOYO распродажа началась 18 ноября и продлится до 2 декабря – скидки на ноутбуки, телевизоры, пылесосы, смартфоны, холодильники, блендеры и прочее. МТА (29 ноября-1 декабря) – до 70% на смартфоны, ноутбуки, наушники и множество других товаров. В Алло распродажа начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится до тех пор, пока не будут распроданы все самые отборные и актуальные акционные товары, количество которых ограничено.

Одежда и обувь

Zara – полюбившийся многим бренд порадует своих клиентов разными скидками – 30-90%. Акция продлится один день – 29 ноября.



















Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 5 фотографий

В Черную пятницу здесь будут скидки на большую часть ассортимента из каталога:

женская одежда;

мужская одежда;

детская одежда;

верхняя одежда;

обувь и аксессуары.

LeBoutique – один из крупнейших интернет-магазинов Украины порадует покупателей скидками в Черную пятницу до 90%. Здесь предлагают тысячи брендов со скидками на женскую, мужскую и детскую одежду. Распродажа начнется 29 ноября и продлится до 1 декабря.















Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 4 фотографии

Украинский бренд MustHave с 29 ноября до 1 декабря проведет распродажу – 30% на весь товар, кроме коллаборации с Frolov. Шоурум и интернет-магазин бренда Nove также порадует своих покупателей скидками с 29 ноября до 6 декабря – 10% на новые модели и до 50% на прошлые коллекции.

В интернет-магазине Pratik.ua Черная пятница уже началась и продлится до 3 декабря. Скидки до 70% на обувь и аксессуары – для женщин, мужчин и детей. Например, женские кожаные ботинки от 699 грн, мужские кожаные ботинки от 798 грн, женские кроссовки от 203 грн.

Черная пятница пройдет и в других магазинах одежды и обуви – Lamoda, Intimo, Bonprix, Guess, Bershka, Colin’s, Mango, Intertop, Adidas, H&M, Stradivarius и других.

Книги

Черная пятница в Наш формат стартует 25 ноября и продлится до 1 декабря. Скидки до 70% будут действовать не только на книги Наш формат, но и на более 2 тыс. названий от украинских издательств.

Ожидаются особые сюрпризы и подарочные комплекты со скидкой.

Акция будет действовать как в интернет-магазине (круглосуточно), так и в магазине по адресу г. Киев, пер. Аллы Горской, 5.

В издательстве Комора Черная пятница пройдет с 29 ноября до 1 декабря.

Скидки планируют до 70%: новинки – 20%, отдельные позиции – 70%, большинство ассортимента – 30-50%.

Издательство Старого лева будет радовать своих клиентов скидками в течение трех дней – 28-30 ноября. Черная пятница будет проходить во всех магазинах Старого лева, а также в интернет-магазине.

Скидки будут действовать до 70% приблизительно на 200 книг. Под акцию попадает художественная литература и нон-фикшн, истории для детей и взрослых и многие другие книги.

Не обойдет Черная пятница и издательство Фолио, где она уже началась и продлится до 1 декабря – 30% на все книги, КМ-Букс (25 ноября-1 декабря) – 25% на весь ассортимент, Навчальна книга – Богдан (25 ноября -1 декабрю) – до 75%, Видавництво 21 (27 ноября-1 декабря) – 25-45%, Смолоскип (29 ноября) – 50% на все книги издательства, кроме определенных изданий, Nebo Book Publishing (27-30 ноября) – 15%, Фабула (29 ноября) – 30% и другие.

Туризм

Покупон разыгрывает новогодний тур в Карпаты среди всех, кто приобрел любую скидку на сайте с раздела Черная пятница, которая пройдет в период с 28 ноября по 4 декабря.















Черная пятница в Украине: 70% на бытовую технику, до 90% – на одежду и распродажа авиабилетов – Сытый в7 / 4 фотографии

В разделе Черная пятница можно найти большое количество разнообразных скидок:

на занятия танцами до 91%;

прохождение квест-комнат до 50%;

на обследование у доктора до 90%;

на SPA-программу до 88%;

на косметические процедуры до 88% и многое другое.

Ежегодно авиакомпании предоставляют скидки или акционные предложения по случаю Черной пятницы, но объявляют о них за неделю или в день распродажи. Похожие скидки из года в год проводит Ryanair, Wizz Air, SkyUp, МАУ.

В 2018 году большую распродажу проводила ирландская авиакомпания Ryanair по случаю Cyber Week, которая завершилась Черной пятницей.

В течение недели авиакомпания предлагала акционные предложения и скидки. Например, €30 скидка на перелеты в обе стороны, билеты по Европе от €5, билеты в или из Германии со скидкой, скидка на билеты до 25%.

Венгерская авиакомпания Wizz Air в прошлом году проводила розовую пятницу, которая предоставила возможность приобрести билеты на любые рейсы со скидкой 20%.

Украинская авиакомпания SkyUp почти вдвое снизила цены на международные рейсы, а также частично на рейсы из Украины. МАУ проводила распродажу в города Украины, Азии, Европы и Северной Америки со скидкой до 50%.

Известно, что компания Booking также предложит свои варианты скидок.

Согласно статистике последних лет, украинцы во время Черной пятницы чаще всего покупают бытовую технику, электронику, одежду, обувь и косметику. В среднем в день распродаж они готовы потратить более 3 тыс. грн.

Благодаря интернет-магазинам, потенциальный покупатель может с легкостью отследить колебания цен на интересующий товар, сравнить, какие цены были до Черной пятницы и какие стали в этот день. Таким образом, становится понятно, есть ли смысл и выгода приобретать его в день крупнейших распродаж в году.

В следующем материале мы сравним цены в обычный день и в Черную пятницу, чтобы проверить, действительно ли есть скидки в перечисленных магазинах.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева