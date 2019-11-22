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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 ноября

Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 ноября

Хорошо сегодня обратить внимание на качество еды и форму ее подачи — желательно, чтобы и вкусовые качества, и сам процесс доставлял удовольствие и радовал.

День способствует созидательным делам. Подходящее время уделить внимание своим хобби, интересам. Особенно успешными могут оказаться работы, выполненные руками — всему, что связано с мелкой моторикой, писательством и т.п., можно уделить и внимание, и время. Вторая половина дня способствует решению любых вопросов, относящихся к здоровью. Любые виды массажей и другие манипуляции с телом приветствуются. Не обязательно процедура должна быть лечебной и болезненной, даже расслабляющий и легкий массаж сегодня пойдет на пользу.

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Наведение порядка и уюта в доме также может принести свои благоприятные плоды в эмоциональном плане. Вопросы и важные решения, относящиеся к партнерским отношениям, сегодня лучше не поднимать и отложить их на более удачное время.

Благоприятно: ношение новой одежды и украшений.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября.

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