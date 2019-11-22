Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Хорошо сегодня обратить внимание на качество еды и форму ее подачи — желательно, чтобы и вкусовые качества, и сам процесс доставлял удовольствие и радовал.

День способствует созидательным делам. Подходящее время уделить внимание своим хобби, интересам. Особенно успешными могут оказаться работы, выполненные руками — всему, что связано с мелкой моторикой, писательством и т.п., можно уделить и внимание, и время. Вторая половина дня способствует решению любых вопросов, относящихся к здоровью. Любые виды массажей и другие манипуляции с телом приветствуются. Не обязательно процедура должна быть лечебной и болезненной, даже расслабляющий и легкий массаж сегодня пойдет на пользу.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019

Наведение порядка и уюта в доме также может принести свои благоприятные плоды в эмоциональном плане. Вопросы и важные решения, относящиеся к партнерским отношениям, сегодня лучше не поднимать и отложить их на более удачное время.

Благоприятно: ношение новой одежды и украшений.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября.