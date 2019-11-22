В какие дни ноября 2019 года ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури – читайте на Фактах ICTV.
Магнитные бури в ноябре 2019 года ожидаются во второй половине месяца.
Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год
Согласно графику Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первые колебания прогнозируются на 10 и 11 ноября, но не будут ощущаться.
Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2019 года:
- 20 и 21 ноября – магнитная буря.
- 22 и 23 ноября – незначительные колебания.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.
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