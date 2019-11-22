Афиша на выходные в Киеве на 22-24 ноября 2019 года. Уик-энд обещает столичным меломанам фестивали и крутые концерты. Куда пойти в Киеве на выходных – расскажут Факты ICTV.

Куда пойти в Киеве на выходных – легкий вопрос для жителей столицы, поскольку здесь постоянно проходит много интересных мероприятий.

На этих выходных киевляне могут насладиться выступлениями групп BARK или Жадан и Собаки.

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Также есть возможность сходить на фестиваль Jazz Weekend или на выступление Женского квартала.

Факты ICTV публикуют афишу на выходные в Киеве.

Международный фестиваль Jazz Weekend

21-23 и 29 ноября

Freedom Hall

Стоимость: от 390-2 500 грн

Купить билеты можно здесь

Jazz Weekend – новое имя со славной 15-летней предысторией. Основателем и идеологом нового фестивального формата стал Александр Серый, президент джазового фестиваля DoDж, который с нулевых знакомил Украину с мировыми джазовыми именами и вывел на большую сцену десятки молодых украинских музыкантов.

На сцене Freedom Hall выступят не только музыканты, которые живут на вершине джазового Олимпа, но и новые американские звезды, номинанты на Grammy.

21 ноября фестиваль откроет встреча с аутентичным американским семейным джазовым коллективом The Baylor Project, двукратными номинантами на Grammy. В их исполнении зрители услышат джаз с несравненным привкусом госпела, блюза и соула.

Кроме того, слушателей ждут такие легенды, как проект Incognito, который вот уже четыре десятилетия пользуется сумасшедшей популярностью в мире. Группу в конце 1970-х создал гитарист, певец, продюсер Жан-Поль Блуи Моник. За 40-летнюю карьеру музыканты выпустили более 15 альбомов и десятки синглов. Киев встретит коллектив уже 22 ноября.

Группа Mezzoforte из Исландии, выступающая 23 ноября, это один из старейших европейских джазовых коллективов, который с момента создания в 1977 году выпустил 14 альбомов и 6 сборников.

А 29 ноября на сцену культурного центра выйдет пианист, аранжировщик и продюсер Боб Джеймс, получивший Grammy за лучшее исполнение джаз-фьюжна. Он специально прилетает на Jazz Weekend в Киев для совместного выступления с украинским саксофонистом Андреем Чмутом.

Женский квартал

22 ноября, 19.00

МЦКИ

Стоимость: от 550-2 490 грн

Купить билеты можно здесь

Женский квартал – это большое концертное юмористическое и музыкальное шоу от студии Квартал 95, в котором правят бал представительницы прекрасного пола.

По словам авторов проекта, это “территория женщин, где они главные, всегда правы и элегантно шутят о том, что им на самом деле интересно».

14 красивых, умных и талантливых актрис разных жанров будут шутить о том, что важно для каждой современной женщины – о семье, замужестве, быте, красоте, любви и сексе, и, конечно, о мужчинах.

Проект будет насыщен яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и остроумными шутками, которые помогут с присущей женщинам легкостью посмотреть на актуальные события в мире и жизни украинцев.

В шоу примут участие Елена Кравец, Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани, Лали Эргемлидзе, Ольга Жуковцова-Кияшко, Анастасия Оруджева, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина, Александра Машлятина и Анастасия Евтушенко.

Во время шоу будет вестить съемка.

Жадан и Собаки

22 ноября, 20.00

Atlas

Стоимость: 400 грн

Купить билеты можно здесь

Харьковская панк-банда Жадан и Собаки возвращаются с новым альбомом! 22 ноября в киевском клубе Жадан и Собаки презентуют свой новый, пятый, студийный альбом Мадонна.

Над материалом музыканты работали в течение последних двух лет, а сам альбом, похоже, станет для харьковчан этапным и определяющим. Синглы Бухло, Кобзон и Телка барабанщика – сразу же ушли в широкие народные массы, создав репутацию крутой фестивальной команды, способной раскачать любую аудиторию.

Сами музыканты скромно считают Мадонну своим лучшим альбомом.

BARK

23 ноября, 19.00

Mezzanine

Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно здесь

Downtempo – группа из Нью-Йорка, которая появилась в 2014 году как банда из трех мультиинструменталистов. Участники объединены страстью к хитрым комбинациям и неочевидным сочетаниям различных влияний.

Дебютный релиз Bark EP вышел в конце 2016 года, а осенью появился Live in San Francisco 2019.

Сейчас BARK работает над полноформатным альбомом и готовится к туру по Европе.

BARK – это Алессио Касалини (гитара и синтезатор), Алексей Артемов (барабаны и перкуссия) и Маркус Поттс (вокал, саксофон).

Seth Troxler

23 ноября, 23.55

Closer

Стоимость: от 300-400 грн

Купить билеты можно здесь

Потомок коренных индейцев чероки, американец египетского происхождения Сет Трокслер провел свое детство в городке Каламазу между Чикаго и Детройтом. В юные годы он увлекался психоделическим инди-роком и дарк эмбиентом, что было непросто, учитывая строгие нравы в семье баптистского священника.

В 2013 году он был признан лучшим диджеем мира по результатам опроса Resident Advisor 100 лучших диджеев.

Сет является постоянным резидентом сразу нескольких именитых клубов – DC10 на Ибице, лондонского Fabric, амстердамского Trouw и Output в Нью-Йорке.

Ранее Факты ICTV писали о лучших ивентах, которые нужно посетить в ноябре.