Семейный праздник День сына ежегодно отмечается 22 ноября. Об истории его появления ничего неизвестно, но это неважно, просто напомните своему сыну, как вы его любите, отправив СМС или картинку.

День сына могут отмечать все мужчины, а также семьи, в которых есть сыновья. Традиции празднования этого Дня еще не сформировались, поэтому каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату.

Мы же советуем порадовать своих маленьких и больших сыновей чем-то вкусным и провести время вместе. А если нет возможности поздравить лично, отправить СМС или картинку со словами благодарности за счастье быть родителями и приятными пожеланиями.

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С Днем сыновей! Пусть сильней они будут,

А про печаль навсегда позабудут.

Всем сыновьям помогает пусть Бог,

Чтобы успех обрести каждый смог!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

***

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

***

Сыновьям сегодня праздник,

Поздравляем их в их день,

Жизнь желаем жить лишь мудро,

Не смотреть на дребедень.

Чтоб родители гордились,

Ставить всем в пример могли,

Чтоб успехи вам не снились,

А реально вы к ним шли.







































Поздравления с Международным днем сына в СМС и картинках / 10 фотографий

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