На Новый год 2020 можно обрадовать близких с помощью креативных подарков, сделанных своими руками.
Поделки на Новый год 2020 своими руками – отличная альтернатива магазинным подаркам. Факты ICTV подготовили варианты hand made для самых близких.
Новогодняя открытка
Идей для того, чтобы сделать новогоднюю открытку своими руками есть очень много и здесь всегда найдется место для эксперимента. Вам понадобится цветной картон и бумага, а дальше дайте своей фантазии разгуляться.
Можно нарисовать на бумаге красивую композицию и вклеить ее внутрь открытки или разместить на внешней стороне. Внутри также можно написать теплые поздравления с Новым годом 2020 и подарить близким.
Из цветной бумаги также можно вырезать композицию и наклеить на картон или же поэкспериментировать с красками. Иногда достаточно нарисовать небольшое новогоднее дерево и украсить его бантом, чтобы в праздник поднять настроение близким.
Читайте: Что готовить на Новый год 2020: рецепты блюд для праздничного стола
Снежинки из бумаги
Чтобы украсить дом или елку к Новому году 2019 можно сделать снежинки из бумаги. Также она прекрасно подойдет, если в украшении дома вам хотят помочь дети.
Для того, чтобы сделать красивую снежинку не нужно много усилий. Просто сложите бумагу несколько раз, а потом вырежьте интересные узоры и расправьте ее. Конечно, с первого раза снежинка может получиться не такой, как вы ожидали, зато поле для эксперимента здесь огромное.
Попробуйте придумать свою, оригинальную форму, а когда результат будет отвечать вашим требованиям, сделайте как можно больше таких снежинок.
Банка со снежинками
Все знакомы с шарами со снежинками, которые кружат вокруг прекрасной фигурки. Так почему бы не попробовать сделать что-то подобное самостоятельно.
Для этого вам понадобится прозрачная емкость (можно использовать и банку), глицерин, дистиллированная вода, клей, немного блесток и искусственный снег. Кроме того, нужно будет и найти фигурку для банки, которую можно сделать самостоятельно или найти в магазине.
Дети же могут сделать собственного персонажа из пластилина, который затвердевает и наклеить его на ранее заготовленную платформу (желательно сделать ее из пенопласта).
После того, как будет готова фигурка и приклеена к крышке, самое время заняться банкой. Туда нужно залить воду и глицерин. Последнего должно быть немного меньше, чем воды. Не стоит заполнять готовую емкость до краев, ведь нужно делать расчет на то, чтобы туда еще поместилась фигурка.
После этого добавьте в готовый раствор блестки и искусственный снег. Смажьте внешнюю сторону горлышка клеем, чтобы вода не просачивалась, и закручивайте вашу фигурку внутрь.
Такой банкой можно украсить интерьер или подарить близким.
Снежный шар со снеговиком
Для поделки нужно взять глицерин, круглую стеклянную банку с крышкой, клеевой пистолет, дистиллированную воду, блестки и игрушку снеговик.
Сперва необходимо к крышке прикрепить снеговика. Для этого налейте в баночку глицерин и дистиллированную воду в пропорции 1:1. Баночка у вас наполнена должна быть не до края. Теперь следует добавить одну чайную ложку блесток. Теперь очень плотно закройте баночку и переверните ее. Все – подарок готов!
Новогодний домик из бутылки
Одной из самых необычных и оригинальных простых поделок может стать, изготовленная самостоятельно поделка из бутылки ПВХ. Для изготовления потребуется минимум материалов:
- белая акриловая краска;
- бутылка ПВХ;
- белые салфетки;
- спрей с эффектом замерзшего стекла,
- клей;
- пушистая белая проволока.
Сперва нужно разрезать бутылку на две части для основной детали крыши и домика. Основную деталь необходимо обработать спреем с ледяным эффектом. Потом необходимо вырезать из бумаги шаблон окошек и наметить их на бутылочке с обеих сторон. С верхней части следует удалить крышку.
Затем нужно взять пушистую белую проволоку и скрутить ее в спираль. Это будет дымок из домика. После чего возьмите бумажную салфетку и вырежьте полоску, обмотав ею дымок. В верхнее отверстие бутылки просуньте данную конструкцию.
После это приступайте к изготовлению крыши. Для этого вам нужно нарезать папирусную бумагу, либо салфетки на квадратики и при помощи торцевания проклеить их по всей поверхности верхней части бутылки.
Затем следует приклеить деталь крыши сверху основой детали домика. Все! Ваш домик готов!
К слову, Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год 2020.