На Новый год 2020 можно обрадовать близких с помощью креативных подарков, сделанных своими руками.

Поделки на Новый год 2020 своими руками – отличная альтернатива магазинным подаркам. Факты ICTV подготовили варианты hand made для самых близких.

Новогодняя открытка

Идей для того, чтобы сделать новогоднюю открытку своими руками есть очень много и здесь всегда найдется место для эксперимента. Вам понадобится цветной картон и бумага, а дальше дайте своей фантазии разгуляться.

Можно нарисовать на бумаге красивую композицию и вклеить ее внутрь открытки или разместить на внешней стороне. Внутри также можно написать теплые поздравления с Новым годом 2020 и подарить близким.

Из цветной бумаги также можно вырезать композицию и наклеить на картон или же поэкспериментировать с красками. Иногда достаточно нарисовать небольшое новогоднее дерево и украсить его бантом, чтобы в праздник поднять настроение близким.

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Снежинки из бумаги

Чтобы украсить дом или елку к Новому году 2019 можно сделать снежинки из бумаги. Также она прекрасно подойдет, если в украшении дома вам хотят помочь дети.

Для того, чтобы сделать красивую снежинку не нужно много усилий. Просто сложите бумагу несколько раз, а потом вырежьте интересные узоры и расправьте ее. Конечно, с первого раза снежинка может получиться не такой, как вы ожидали, зато поле для эксперимента здесь огромное.

Попробуйте придумать свою, оригинальную форму, а когда результат будет отвечать вашим требованиям, сделайте как можно больше таких снежинок.

Банка со снежинками

Все знакомы с шарами со снежинками, которые кружат вокруг прекрасной фигурки. Так почему бы не попробовать сделать что-то подобное самостоятельно.

Для этого вам понадобится прозрачная емкость (можно использовать и банку), глицерин, дистиллированная вода, клей, немного блесток и искусственный снег. Кроме того, нужно будет и найти фигурку для банки, которую можно сделать самостоятельно или найти в магазине.

Дети же могут сделать собственного персонажа из пластилина, который затвердевает и наклеить его на ранее заготовленную платформу (желательно сделать ее из пенопласта).

После того, как будет готова фигурка и приклеена к крышке, самое время заняться банкой. Туда нужно залить воду и глицерин. Последнего должно быть немного меньше, чем воды. Не стоит заполнять готовую емкость до краев, ведь нужно делать расчет на то, чтобы туда еще поместилась фигурка.

После этого добавьте в готовый раствор блестки и искусственный снег. Смажьте внешнюю сторону горлышка клеем, чтобы вода не просачивалась, и закручивайте вашу фигурку внутрь.

Такой банкой можно украсить интерьер или подарить близким.

Снежный шар со снеговиком

Для поделки нужно взять глицерин, круглую стеклянную банку с крышкой, клеевой пистолет, дистиллированную воду, блестки и игрушку снеговик.

Сперва необходимо к крышке прикрепить снеговика. Для этого налейте в баночку глицерин и дистиллированную воду в пропорции 1:1. Баночка у вас наполнена должна быть не до края. Теперь следует добавить одну чайную ложку блесток. Теперь очень плотно закройте баночку и переверните ее. Все – подарок готов!

Новогодний домик из бутылки

Одной из самых необычных и оригинальных простых поделок может стать, изготовленная самостоятельно поделка из бутылки ПВХ. Для изготовления потребуется минимум материалов:

белая акриловая краска;

бутылка ПВХ;

белые салфетки;

спрей с эффектом замерзшего стекла,

клей;

пушистая белая проволока.

Сперва нужно разрезать бутылку на две части для основной детали крыши и домика. Основную деталь необходимо обработать спреем с ледяным эффектом. Потом необходимо вырезать из бумаги шаблон окошек и наметить их на бутылочке с обеих сторон. С верхней части следует удалить крышку.

Затем нужно взять пушистую белую проволоку и скрутить ее в спираль. Это будет дымок из домика. После чего возьмите бумажную салфетку и вырежьте полоску, обмотав ею дымок. В верхнее отверстие бутылки просуньте данную конструкцию.

После это приступайте к изготовлению крыши. Для этого вам нужно нарезать папирусную бумагу, либо салфетки на квадратики и при помощи торцевания проклеить их по всей поверхности верхней части бутылки.

Затем следует приклеить деталь крыши сверху основой детали домика. Все! Ваш домик готов!

К слову, Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год 2020.