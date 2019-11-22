День сына принято отмечать 22 ноября. По этому поводу Факты ICTV создали оригинальные поздравления в открытках.

День сына – праздник неофициальный, поэтому не имеет точной даты. Расхождения связаны с тем, что официально дата 22 ноября не была утверждена. Распространение она получила в СМИ и социальных сетях.

Праздник продолжает традиции уже сложившихся и ставших привычными торжеств, посвященных матери и отцу. В этот день можно устроить торжественный обед или ужин, наполнить его заботой о близких, нежностью и теплом.

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Поздравлять можно не только самого представителя сильной половины общества, но и его родителей. Для этого Факты ICTV создали поздравления с Днем сына в картинках.











Поздравления с Днем сына в картинках / 3 фотографии

Какие еще праздники будут до конца года, смотрите в нашем календаре профессиональных и неофициальных праздников на 2019 год. Большинство из них имеют постоянную дату. Но есть праздники переходные, которые меняют число каждый год.