Католическое Рождество 2019 – праздник семейный. На него не принято дарить дорогие подарки. Они должны быть шуточными или на счастье.

Ароматный пирог, рамка для фотографии или открытка от чистого сердца? Факты ICTV собрали подарки на Католическое Рождество 2019.

Больша рамка

Большая рамка станет трендом среди подарков на Рождество 2019 этом году. Только представьте, сделать “королевское фото” захотят не только люди, которым вы это подарите, но и все родные, друзья и знакомые, как только они увидят эту рамку. Возможно, это какой-то инстинкт срабатывает…

Печенье

В качестве подарка предлагаем испечь печенье. Единственное, чтобы подарок действительно выглядел подарком, останется только сделать красивую упаковку. Поверьте, эффект будет потрясающий!

Поздравительные открытки

Прекрасный подарок и хорошая традиция. Любому человеку будет приятно получить оригинальную рождественскую открытку. Только придумайте поздравление сами.

Сантоны

Это фигурки яслей, новорожденного Христа, Иосифа, Марии, изготовленные из глины. Дарить их на Католическое Рождество 2019 очень любят верующие католики.

Свечи

Этот подарок считается самым приятным на Рождество. Их можно подобрать под любого человека. На Рождество традиционно свечи должны устанавливаться в центре венка, напоминая о венце, который возложен на голове Иисуса.

Рождественский пирог

Пирог готовят в виде звезды или елки и дарят, чаще всего, близким людям. Пирог-елку можно украсить различными мармеладками и шоколадом.

Подарки родителям

На Католическое Рождество 2019 принято дарить родителям что-то, чем они увлекаются. Но, если вы хотите более традиционный подарок, то можете подарить золотое украшение или духи. Это связано с тем, что волхвы с востока принесли в дар Иисусу золото, смирну и ладан.

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Подарки детям

Если у вас маленький ребенок, то не стоит переживать. Достаточно подарить игрушку, которая ему нравится.

Подарок любимому человеку

Самый символический подарок – фигурки из теста. Их полагается сразу же съесть на счастье. Также будет хорошей идеей организовать романтический ужин.

Напомним, Факты ICTV писали про 10 подарков для тех, кого вы ненавидите.

Источник: colady.ru.