22 ноября чтят память преподобной Матроны. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.
Именины 22 ноября отмечают Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Мотря, Семен, Тимофей, Федор.
Также сегодня празднуют День сыновей и День психолога.
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Приметы на 22 ноября
- В этот день сильный снегопад прогнозирует непогоду в мае.
- Если иней покроет деревья, то скоро наступят сильные морозы.
Что нельзя делать 22 ноября
Не стоит в этот день отдавать никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.