PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 22 ноября 2019

22 ноября чтят память преподобной Матроны. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 22 ноября 2019

Именины 22 ноября отмечают Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Мотря, Семен, Тимофей, Федор.

Также сегодня празднуют День сыновей и День психолога.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Приметы на 22 ноября

  • В этот день сильный снегопад прогнозирует непогоду в мае.
  • Если иней покроет деревья, то скоро наступят сильные морозы.

Что нельзя делать 22 ноября

Не стоит в этот день отдавать никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка