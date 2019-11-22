22 ноября чтят память преподобной Матроны. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 22 ноября отмечают Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Мотря, Семен, Тимофей, Федор.

Также сегодня празднуют День сыновей и День психолога.

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Приметы на 22 ноября

В этот день сильный снегопад прогнозирует непогоду в мае.

Если иней покроет деревья, то скоро наступят сильные морозы.

Что нельзя делать 22 ноября

Не стоит в этот день отдавать никому в этот день свою одежду, ведь можете отдать свое счастье в чужие руки. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.