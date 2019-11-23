В этом году Черная пятница выпадает на 29 ноября. История самого большого дня скидок и как не попасть на развод – в материале Фактов ICTV.

Черная пятница — это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин Черная пятница появился в 1966 году и поначалу использовался на Восточном побережье США.

В этом году это будет 29 ноября

Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, Черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 30 ноября.

Как не быть обманутым

Отметим, что украинская традиция Черной пятницы значительно отличается от американской. Чаще всего магазины поднимают цены накануне дня распродаж, а потом устанавливают скидку.

Читайте: Черная пятница 2019: что купить в подарок на Новый год

Таким образом, будет казаться, что вы купили вещь с 50% скидкой, а на самом деле – за те же деньги, или даже переплатили ее стоимость.

Покупайте те вещи, которые вам действительно нужны. Не спешите, будьте рассудительными и не покупайтесь на ажиотаж. Заранее определитесь, что вам необходимо приобрести. Перед Черной пятницей сравните цены на нужную вещь, чтобы понимать, в каком магазине на нее настоящая скидка. Определитесь с бюджетом. Заранее добавьте в корзину то, что хотите, если заказываете в интернете. Возьмите с собой кого-то, кто не такой шопоголик, как вы.

Ранее Факты ICTV составили список магазинов, где искать скидки на Черную пятницу. К слову, статистика последних лет показывает, что в Украине чаще всего покупают одежду, обувь, бытовую технику, электронику и косметику.