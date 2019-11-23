Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Утро посвятите ручному труду, проведите его активно, но ничего нового желательно не планировать – благоприятное развитие важных событий маловероятно.

Послеполуденное время можно посвятить решению материальных вопросов, например, крупным покупкам. Хорошо решать земельные вопросы и вопросы с недвижимостью.

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События, которые будут происходить в это время, имеют тенденцию повторяться, поэтому хорошо, если они будут направлены на улучшения.

Также сегодня можно начинать любые мероприятия, связанные с оздоровлением. Если в планах были покупки ювелирных украшений, то сегодня подходящее время для этого.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября.