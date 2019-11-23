PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября

Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября

Утро посвятите ручному труду, проведите его активно, но ничего нового желательно не планировать – благоприятное развитие важных событий маловероятно.

Послеполуденное время можно посвятить решению материальных вопросов, например, крупным покупкам. Хорошо решать земельные вопросы и вопросы с недвижимостью.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019

События, которые будут происходить в это время, имеют тенденцию повторяться, поэтому хорошо, если они будут направлены на улучшения.

Также сегодня можно начинать любые мероприятия, связанные с оздоровлением. Если в планах были покупки ювелирных украшений, то сегодня подходящее время для этого.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка