Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

26 ноября новолуние в Стрельце и Венера переходит в знак Козерога. Такие астрологические события формируют оптимистичное начало нового лунного месяца. Становятся ясными перспективы, поэтому нужно использовать все предоставляемые возможности.

Люди по-разному проявляют себя, чувствуют приближение чего-то важного. Но общее для всех – включение в социальные и общественные процессы и улучшение настроения. Обстоятельства складываются благоприятным образом для тех, кто занят своим духовным и личностным развитием. Возможна встреча с учителем, наставником или просто с мудрым человеком. Активизируются вопросы зарубежья, сопутствует везение в планировании и организации мероприятий, праздников, отдыха.

Гороскоп для Овнов

Вы коммуникабельны, но одновременно говорливы и даже язвительны, что может испортить хорошее начало любых дел. Появляется много идей и склонность к спорам. Кроме того, вы предприимчивы и решительны, находите выход из любых неудобных ситуаций. Возникают обстоятельства, когда вы можете себя проявить как защитник. В то же время возможно нервное перевозбуждение, ментальная усталость. Из-за этого возникают ошибки с документами, конфликты во время общения.

Гороскоп для Тельцов

Вы склонны к рассеянности и раздражительности, поэтому для умственного труда не благоприятное время. Напряжение в социальную жизнь приносят столкновения из-за идей и мнений, отсутствие возможности выразить свои интересы и взгляды. В вас просыпается дух противоречия. Вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Но если вы будете вести себя сдержано, то сможете найти немало точек соприкосновения с деловыми партнерами и получить для себя пользу.

Гороскоп для Близнецов

Сложно сконцентрироваться на работе, требующей точности и расчетов. Беспокойство и раздражительность толкают к поспешным действиям и неуместной критике. Это период деловой активности, который может быть продуктивным для торговли, заключения договоров и благородного риска. Помешать вам могут периоды резкости, сарказма и ненужной откровенности. Постарайтесь не вступать в дебаты, конфликты, выражайте свою конкурентоспособность делом, а не словом.

Гороскоп для Раков

Эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям, состояние бодрости духа и физической выносливости. Вокруг вас складывается здоровая рабочая обстановка. Вам многое покажется легким и разрешимым. Взаимную выгоду получаете от отношений с партнерами по финансовым вопросам. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом, переездом, внутренних проблем фирмы. Хорошее время для обращения за юридической помощью.

Гороскоп для Львов

Вокруг вас складывается нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных рабочих задач. Вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах. В ваши дела вмешиваются близкие люди, что вы расцените как сдерживающий фактор. Но только близкий человек поможет вам выбраться из состояния подавленности и неуверенности.

Гороскоп для Дев

Благополучный период для профессиональной деятельности или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить свои идеи, ввести на работе некоторые усовершенствования, организовать деятельность коллектива. Обмен мнениями, конференции и собрания будут продуктивными. Хороший период для начала служебных командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Появляются новые деловые связи и полезные знакомства.

Гороскоп для Весов

У вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей и коллег. Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Развлечения и светские мероприятия создадут ощущение свежести чувств, доставят незабываемые впечатления, добавят красок в угасающие отношения. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, то воспользуйтесь этим периодом для налаживания взаимоотношений.

Гороскоп для Скорпионов

Возникает потребность активно действовать, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, стремитесь добиться всего и сразу, порой, превышая свои возможности и полномочия. Для окружающих ваш характер проявляется подобно вспышкам молнии. Складываются благоприятные обстоятельства для самоутверждения и реализации своих желаний. С противоположным полом отношения яркие и запоминающиеся.

Гороскоп для Стрельцов

Легко находите свое место в обществе, создаете свою команду, эффективно налаживаете отношения. Этот период благоприятен для обучения и дел, которые связаны с религией и дальними поездками. Произойдут приятные изменения в карьере и в отношениях с коллегами. Улучшится ваше самочувствие и физическая форма. Повышается уровень интуиции, обостряются чувства справедливости, честности и возникает желание защищать близких.

Гороскоп для Козерогов

Появятся благоприятные возможности улучшить отношения с людьми, которые взрослее или старше по должности. Имеете возможность достичь материальных успехов, эффективно выбрать направление профессиональной деятельности. В это период хорошо решаются деловые вопросы. С осторожностью следует принимать все новое и необычное, лучше обратиться к порядку и надежности. В некоторых новых делах и проектах могут возникнуть различные препятствия.

Гороскоп для Водолеев

Особое значение имеют для вас различные заведения, организации научно-исследовательского характера, открытие чего-то нового в жизни. Сталкиваетесь с различными препятствиями во время реализации проектов, из-за чего возникают напряженные отношения с коллегами. Рутинная работа плохо ладится, решения для обыденных проблем будут даваться трудно. Ориентируйтесь на свое будущее, больше времени отдавайте новому, необычному и интересному, но старайтесь реально давать оценку вашим возможностям и шансам, не позволяйте воображению брать верх.

Гороскоп для Рыб

Обратите свою самоуверенность и активность на укрепление связей в обществе. Успешно протекает ваша социальная жизнь и профессиональная деятельность. Вы получите истинное удовлетворение и положительные результаты от занятий хобби и творчеством. Отношения с противоположным полом заметно улучшаются, но старайтесь избегать проявлений чрезмерного внимания. И в этом случае вы почувствуете, как крепнут и раскрывают новые грани ваши взаимоотношения.