В какой день православные почитают Николая Чудотворца – читайте в материале Фактов ICTV.

День Святого Николая православные и греко-католики ежегодного отмечают 19 декабря.

К Николаю Чудотворцу украинцы издревле имели особенное отношение. Ведь еще при жизни он никогда не отказывал в помощи нуждающимся, его считали заступником простого народа и детей. К нему обращались люди, которые попали в беду, он помогал и в болезнях, и в самых трудных семейных обстоятельствах.

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Однако в наше время особенной популярностью этот праздник пользуется у детей. Ведь утром 19 декабря они под подушкой находят сладости и подарки, которые там оставил Святой Николай за хорошее поведение на протяжении года. Хотя, согласно легенде, непослушным детям он оставляет розги.

Ранее Факты ICTV писали, что новогодню елку в Киеве откроют 19 декабря праздничным концертом. Кроме того, уже традиционно на Софиевской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.