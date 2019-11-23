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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 23 ноября 2019

23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов, также украинцы чтят память о святом Георгие Победоносце. Какие еще праздники в этот
день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 23 ноября 2019

День памяти жертв голодоморов в Украине в 2019 году приходится на 23 ноября. Традиционно в этот день украинцы посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов. В 16.00 будет объявлена минута молчания.

По церковному календарю сегодня чтят память святого Георгия Победоносца.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Именины 22 ноября отмечают Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр.

Приметы 23 ноября:

  • Утром видно иней – к морозу.
  • Ветреная погода – к похолоданию и метели.
  • Увидеть вечером иней – к сильному снегопаду.
  • Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
  • Выпало много снега – зима будет теплой.
  • Туман по земле стелется – к потеплению.
  • Воробьи громко чирикают – оттепель не за горами.

Что нельзя делать 23 ноября:

  • В этот день лучше отложить дальние поездки.
  • Нельзя строить серьезные планы.
  • Запрещено садиться за руль.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.

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