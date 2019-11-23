23 ноября в Украине День памяти жертв голодоморов, также украинцы чтят память о святом Георгие Победоносце. Какие еще праздники в этот

день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

День памяти жертв голодоморов в Украине в 2019 году приходится на 23 ноября. Традиционно в этот день украинцы посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов. В 16.00 будет объявлена минута молчания.

По церковному календарю сегодня чтят память святого Георгия Победоносца.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Именины 22 ноября отмечают Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр.

Приметы 23 ноября:

Утром видно иней – к морозу.

Ветреная погода – к похолоданию и метели.

Увидеть вечером иней – к сильному снегопаду.

Если на дороге грязь, то зима будет морозной.

Выпало много снега – зима будет теплой.

Туман по земле стелется – к потеплению.

Воробьи громко чирикают – оттепель не за горами.

Что нельзя делать 23 ноября:

В этот день лучше отложить дальние поездки.

Нельзя строить серьезные планы.

Запрещено садиться за руль.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь в ноябре 2019.