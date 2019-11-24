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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 ноября

Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 ноября

В целом день благоприятен для большинства созидательных дел. Удовлетворение может доставить любая интеллектуальная деятельность, а также все, что связано с обучением, образованием. Подходят любые мероприятия, связанные с движением, перемещением, также хорошо планировать события, которые требуют изменений. Можно начинать мероприятия, которые могут принести изменения в жизни, например начало оздоровительной деятельности, будь то правильное питание или физические нагрузки и т.п.

Можно запланировать встречу с друзьями, хорошо если общение будет включать в себя не просто посиделки – чаепитие, а именно движение: поход в кино или пешая прогулка с разговорами на интересующие темы.

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Вопросы, связанные с отношениями с партнерами сегодня лучше не решать и не планировать. Могут возникать сложности, недопонимания. Хорошо перевести все в шутку или просто оставить вопрос открытым и вернуться к решению в другой день.

Философский подход к ситуации поможет снизить градус накала, если уже возникло недопонимание.

В вечернее время хорошо поделать любые успокаивающие процедуры.

Благоприятно: стрижка волос, ношение новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря.

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