Какие праздники ждут украинцев в ноябре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.
В ноябре у украинцев не будет дополнительных выходных, но это не повод расстраиваться.
Ведь последний месяц осени богат на праздники, с которыми нужно не забыть поздравить своих родных и друзей.
Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год
Праздники в ноябре:
- 1 ноября – Международный день вегана
- 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
- 3 ноября – День инженерных войск Украины
- 4 ноября – День железнодорожника
- 8 ноября – Дмитриев день
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, День книги рекордов Гиннеса
- 10 ноября – Всемирный день молодежи
- 11 ноября – День перемирия, Всемирный день шоппинга
- 13 ноября – Всемирный день доброты
- 14 ноября – Международный день логопеда
- 15 ноября – Всемирный день философии
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины
- 17 ноября – Международный день студентов, День работников сельского хозяйства (третье воскресенье ноября)
- 19 ноября – День синоптиков Украины
- 20 ноября – Всемирный день ребенка
- 21 ноября – День достоинства и свободы, Михайлов день
- 26 ноября – Всемирный день информации
- 29 ноября – Всеукраинский день логиста
- 30 ноября – Всемирный день животных
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.