Индейка, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы – традиционные блюда на День благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 2019 году праздник приходится на 28 число.
Праздничный обед на День благодарения собирает всю семью за столом, который является символом благополучия и процветания.
Главное блюдо – индейка, которую готовят обычно всей семьей. Кстати, она является основой праздничного стола не просто так, ведь это была единственная дичь, которую могли поймать первые поселенцы в Америке.
Сейчас ко Дню благодарения по всей стране выращивают около 50 тыс. индеек, чтобы каждая семья могла украсить этим блюдом свой стол.
Индейку фаршируют яблоками или тыквой, запекают в духовке и подают с зеленым горошком, кукурузой и картофелем. К ней готовят специальную подливку.
Кроме индейки, на столе обязательно должны быть сладкий картофель ямс, клюквенный соус и тыквенный пирог.
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Чтобы понять, за что американцы так любят этот праздник, Факты ICTV предлагают приготовить несколько блюд из праздничного меню.
Индейка по-американски
Ингредиенты:
- индейка весом около 5 кг
- 6 столовых ложек сливочного масла
- 2 столовые ложки соли
- 2 столовые ложки мелко нарезанного лука
- по 1 чайной ложке паприки и сухой петрушки
- 4 стакана теплой воды
- 3 столовые ложки приправы для куриного бульона или бульонные кубики.
Приготовление
Включить духовку и разогреть до 180 градусов.
Тем временем тушку индейки вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Положить в форму для запекания.
Отделить кожу на грудинке с двух сторон, чтобы сделать небольшие кармашки, в которые положить по три столовые ложки сливочного масла. Надо, чтобы масло оказалось под кожей – это придаст особую сочность грудке.
В миске смешать воду и бульонную приправу или кубики. Полить этой смесью индейку.
Натереть птицу со всех сторон и внутри солью, паприкой, петрушкой и мелко нарезанным луком.
Накрыть индейку фольгой. Запекать в разогретой духовке около четырех часов.
Убрать фольгу на последние 45-60 минут – для образования румяной корочки.
Соус из клюквы
Индейку подают исключительно с клюквенным соусом. Кстати, именно поэтому на День благодарения американцы съедают пятую часть всей клюквы, которую употребляют за год.
Составляющие на 10 порций:
- 350 г свежей клюквы
- 200 г сахара
- один апельсин
- 1 столовая ложка коньяка
- лимонный сок – по вкусу
- 70 мл воды.
Приготовление
Апельсин разрезать и выжать из него сок.
Высыпать клюкву в кастрюлю, добавить сахар, апельсиновый сок, коньяк и воду.
Поставить кастрюлю на медленный огонь на 15 минут.
Можно добавить также немного лимонного сока – для кислинки, если соус слишком сладкий.
Поварить еще 5 минут и снять с огня, дать остыть и поставить в холодильник.
Тыквенный пирог
Для основы:
- 150 г муки
- 50 г грецких орехов
- 5 г разрыхлителя
- 5 г сахара
- 2 г соли
- 35 г растительного масла
- 35 г кипятка.
Для начинки:
- 500 г тыквенного пюре
- 200 г йогурта без добавок (2,5 %)
- 3 яйца
- 25 г крахмала
- 75 г сахара
- 1 чайная ложка без горки корицы молотой
- 0,25 чайной ложки имбиря молотого
- 0,25 чайной ложки тертого мускатного ореха
- гвоздика молотая на кончике ножа.
Приготовление
Тыкву очистить от сердцевины и вместе с кожурой нарезать на куски. Положить в пароварку и готовить в течение 30 минут.
После остывания снять шкурку и нарезать на мелкие кусочки, положить в блендер и превратить тыкву в пюре.
Орехи подсушить в течение 15 минут в духовке и измельчить в блендере в мелкую крошку.
Для приготовления основы духовку разогреть до 190 градусов.
В миске смешать просеянную муку, соду, соль, сахар и измельченные орехи.
В стакане отдельно смешать масло и кипяток, а затем вылить в тесто.
Замесить мягкое упругое тесто, дать ему немного остыть. Раскатать толщиной 3 мм и аккуратно переложить в форму. Лишние края обрезать. Высота бортиков должна быть примерно 2,5 см.
Выпекать основу под грузом (например, колотый горох, который может быть использован повторно) в течение 10 минут.
Тесто можно накрывать пергаментом, а на него уже насыпать горох.
После выпекания основы для пирога убрать груз и дать немного остыть.
Температуру в духовке нужно уменьшить до 150 градусов и можно приступать к начинке.
Все ингредиенты смешать в миске с помощью погружного блендера до однородной консистенции.
Залить начинку в основу до краев теста и выпекать в течение 30 минут.
Но начинка не должна румяниться. Если она начнет запекаться, уменьшить температуру на 10 градусов.
Через 30 минут духовку выключить и оставить там пирог еще минут на 15. Таким образом начинка медленно слегка осядет и будет иметь ровную блестящую поверхность.
Пирог получается особо вкусным, если простоит ночь в холодильнике.
Больше о традициях Дня благодарения в США читайте в материале Фактов ICTV.